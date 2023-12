Il "Miglio per la Pace" percorso dagli studenti di Volpiano: "No ad ogni tipo di guerra"

Il "Miglio per la Pace" degli studenti di Volpiano: "No ad ogni tipo di guerra"

Nella mattinata di lunedì 11 dicembre le studentesse e gli studenti delle scuole di Volpiano, insieme agli insegnanti, hanno percorso il «Miglio per la Pace» fino al Municipio, dove sono stati accolti dal sindaco Giovanni Panichelli, dall’assessora alla Scuola Barbara Sapino e dalla dirigente dell’Istituto comprensivo Volpiano Stefana Prazzoli, con la presenza del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Alla manifestazione sono stati esposti striscioni contro la guerra, con frasi come «La pace è l’unica nostra vittoria» e «La pace è la strada del nostro crescere».

Commenta il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli: «È stata una bellissima manifestazione di vicinanza alle popolazioni in guerra e un’ottima iniziativa di sensibilizzazione e di educazione per i nostri ragazzi. Ringrazio la direttrice scolastica e tutti gli insegnanti che si sono adoperati per la riuscita dell’evento, e rivolgo un ringraziamento particolare alla Polizia municipale, alla Protezione civile e all’Associazione nazionale carabinieri per la fattiva collaborazione».