"Bombe" di colore contro il portone: due attivisti di Ribellione animale imbrattano la sede di Coldiretti Torino

"Bombe" di colore contro la sede di Coldiretti Torino. E' successo pochi minuti fa in via Maria Vittoria, all'angolo con via Accademie delle Scienze. A pochi passi dalla centralissima piazza San Carlo.

Due attivisti fermati

Due attivisti di Ribellione animale, subito bloccati dalle forze dell'ordine intervenute in zona, hanno infatti lanciato contro il portone del palazzo storico dei sacchetti contenenti colori arancioni e rossi. Le macchie, di dimensioni piuttosto estese, hanno interessato non solo i battenti del portone, ma anche il tratto di marciapiede di fronte all'ingresso che conduce al cortile interno. Le attiviste hanno anche steso uno striscione e si sono incollate alla struttura per ostruire il normale accesso all’edificio. Nei loro discorsi e sullo striscione la denuncia: “Coldiretti inquina, sfrutta, uccide”.

La protesta di Ribellione Animale si inserisce nel contesto della campagna nazionale, “Futuro Vegetale”, iniziata il 31 marzo con delle azioni coordinate all’interno di alcune catene della Grande Distribuzione Organizzata.

Il precedente di Napoli

Non si tratta di un caso isolato, visto che proprio nei giorni scorsi, a Napoli, alcuni ambientalisti avevano attaccato il Villaggio Coldiretti scandendo lo slogan "Stop greenwashing".

La contestazione sulla carne sintetica

In ogni caso, mentre le indagini proseguono per ricostruire esattamente dinamiche e responsabilità, non si tratta di un periodo tranquillo per l'associazione di categoria degli agricoltori e allevatori. Proprio la scorsa settimana, infatti, un presidio di Radicali Italiani, +Europa e Associazione Adelaide Aglietta aveva inscenato una protesta con presidio proprio davanti alla sede di Coldiretti per protestare contro la posizione conservatrice della sigla datoriale sul tema della carne "sintetica".