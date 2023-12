Allarme pacco bomba alla metro, caos in corso Dante: tutto chiuso e artificieri in azione. Poi il via libera

Segnalazione di un sospetto pacco bomba - rivelatosi in realtà una busta con una scatola vuota all'interno - alla fermata "Dante" della metropolitana, recante scritte contro Israele. E' stata una sorpresa inattesa, quella che si sono trovati di fronte questa mattina le persone che abitualmente attraversano il quartiere di san Salvario. Già verso le 8, infatti, era impossibile percorrere il tratto di via Nizza che da corso Dante porta in direzione piazza Carducci, fino a corso Raffaello.



Sul posto, a bloccare il passaggio con il tipico nastro bianco e rosso, alcune pattuglie della Polizia Municipale e anche alcune volanti della Polizia. In azione gli artificieri.



Per l'allarme, è stato bloccato anche il servizio della metropolitana che, al momento, si ferma a Porta Nuova e (in senso opposto) viaggia solo in direzione Fermi. Gtt ha attivato un servizio di bus sostitutivo che aggira l'area e collega Porta Nuova con Bengasi.



Il cessato allarme si è registrato intorno alle 9,45 con il ritorno alla normalità e il ripristino della linea della metro.