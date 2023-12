Merce contraffatta scoperta e sequestrata al mercato di Grugliasco

Nuovi interventi sabato scorso, presso il mercato di via Leon Tron e viale Echirolles, della Polizia Municipale di Grugliasco, nel contrasto alla vendita illegale di merce contraffatta. Gli agenti hanno sequestrato cappellini, giacche, piumini, scarpe, cinture, tute e felpe, tutte loggate con marchi contraffatti e che non avevano i requisiti per la commercializzazione.