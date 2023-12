Scippa una donna al parco, mentre altri due tentano la spaccata in un minimarket: tre arresti a Barriera di Milano

Rapina e resistenza, ma anche tentata rapina aggravata in concorso. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di tre persone da parte degli agenti di polizia di Barriera di Milano.



Nel primo caso, si tratta di un giovane che è stato notato intorno alle 15 di pomeriggio nella zona di Parco Sempione: aveva una borsetta tra le mani mentre attraversava velocemente la strada, addirittura rischiando di essere investito dalle auto in transito. Subito dopo di lui, una donna che insegue l'uomo urlando e chiedendo aiuto per lo scippo subito. Il presunto ladro, un 23enne egiziano, alla vista della Polizia cerca di gettare la borsa, ma viene bloccato e nonostante la resistenza viene arrestato.