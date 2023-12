Tenta di scassinare un bancomat, ma finisce in manette: nei guai un diciannovenne a Madonna di Campagna

Sono le 9 del mattino quando alla centrale operativa segnalano un soggetto che all’interno di una banca, in zona Borgo Vittoria, sta tentando di manomettere un bancomat. Il sospettato viene bloccato dalla polizia in via Chiesa della Salute. Nel corso della perquisizione personale viene rinvenuto un cacciavite a taglio nella tasca del giubbotto, verosimilmente utilizzato per scassinare il bancomat al fine di prelevarne i soldi.