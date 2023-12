Al cinema Ambrosio, la premiazione del concorso Punti di Svista dove protagonista è la salute mentale protagonista

La salute mentale è protagonista di cortometraggi e brevi documentari, grazie al Concorso Punti di Svista, ideato e organizzato da l’Associazione il Bandolo di Torino, che, per il secondo anno, diventa collettore di un ciclo di produzioni video, con l’obiettivo di sostenere la diffusione di una cultura di corresponsabilità della comunità nei confronti della salute mentale.

I lavori dovevano raccontare, con un linguaggio attento e inclusivo, percezioni, immaginari e pregiudizi legati al tema della salute mentale. Grazie al suo linguaggio, infatti, il cinema permette di raccontare con immediatezza storie, personaggi e situazioni, a volte distanti da noi, favorendo il processo di immedesimazione.

Lo scorso anno i corti in concorso erano stati 80, quest’anno ne sono arrivati in totale 2084, che sono stati visionati ed accuratamente selezionati per arrivare a definire i 20 titoli finalisti, che saranno proiettati martedì 12 dicembre al Cinema Ambrosio, in un evento aperto al pubblico, alla presenza della Giuria.

I corti sono arrivati da ogni parte del mondo: Italia, Francia, Austria, Belgio, Iran, Grecia, Spagna, Argentina, Cina, Francia, USA, Brasile.

I venti cortometraggi selezionati raccontano storie, alcune narrate in prima persona, di esperienze di sofferenza mentale, parlano di eventi traumatici o dolorosi che possono determinare in ciascuno di noi fragilità e fatiche emotive e psicologiche. Il cinema con il suo linguaggio evocativo permette a ciascuno di noi di immedesimarsi e riconoscersi almeno in uno dei frammenti raccontati.