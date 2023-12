Tornano gli open day per le vaccinazioni anti Covid: appuntamento a Chieri per l'Asl To5

Visto l'incremento dei casi di Covid nelle ultime settimane, la Regione Piemonte ha rilanciato la campagna di vaccinazione e chiesto alle aziende sanitarie di tornare ad organizzare gli open day.

Appuntamento sabato a Chieri

Tra le prime ad aver accolto l'invito l'Asl To5, che per sabato 16 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.30 e poi dalle 13.30 alle 15, presso l’ambulatorio vaccinazioni di Chieri, in piazza Silvio Pellico 1 (al secondo piano) ha in programma un open day per le vaccinazioni anti Covid. Saranno disponibili circa 200 dosi di vaccino.