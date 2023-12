Rimossa 'Full and empty', l'opera d'arte contro le guerre che ha raccolto le scritte dei passanti

Era un muro di cartone, gesso e legno e simboleggiava l'atrocità delle guerre. Un angolo di una parete bruciata e annerita, sul prato di piazza Carlo Alberto, dell' artista pinerolese Rebor (Marco Abrate). Sul muro un foro, e in terra gessetti colorati per invitare i passanti a fermarsi, riflettere, e scrivere sull'installazione un messaggio di speranza.

L'opera - intitolata 'Full and Empty' - era stata realizzata il 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, per sottolineare come l'orrore della guerra stia in questo momento storico distruggendo le vite di milioni di persone. Ma anche come la speranza passi da tutti noi, dai nostri messaggi e dalla nostra creatività, in primis dei bambini con la loro innocenza.