Scontri all'università, Lo Russo: "Osserviamo con preoccupazione, ma lasciamo a UniTo la sua autonomia"

"Tensioni all'università? C'è una situazione complicata, soprattutto a UniTo. Come Città osserviamo preoccupati, ma speriamo che si ritorni a toni consoni e non si arrivi allo scontro come nei giorni scorsi". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta i recenti fatti avvenuti tra attivisti di estrema destra ed estrema sinistra. Una situazione che ha creato un certo allarme, ma anche imbarazzo.

Nel solco della democrazia

"Tutto deve rimanere nel solco della democrazia - aggiunge il primo cittadino - ma ci sono un rettore e organi di ateneo che hanno giurisdizione su questi temi e dovranno valutare che passi compiere".

Il tutto mentre in città i motivi di tensione non mancano, dagli ambienti No Tav alle perquisizioni ad Askatasuna. Autonomia di giudizio e scelte