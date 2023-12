Smat modifica il regolamento delle procedure di recupero crediti a garanzia degli utenti morosi

Sino a questo momento infatti gli utenti venivano a conoscenza di possibili situazioni debitorie del condominio solo nel momento in cui l’azienda, a seguito di tutte le procedure per il recupero, provvedeva a comunicare la sospensione dell’erogazione del servizio.

In questo modo l’azienda intende agevolare gli utenti mettendoli a conoscenza delle problematiche in atto evitando di avere come unico referente l’amministratore pro-tempore dello stabile che potrebbe non aver informato i condòmini della situazione debitoria.