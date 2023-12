Via l'asfalto, più verde, tavoli e sedie: ok alla riqualificazione del piazzale davanti a Torino Esposizioni

Ulteriori passi in avanti per il recupero di Torino Esposizioni. Questa mattina la giunta, su proposta dell'assessore alla Cura della città Francesco Tresso - ha dato il via libera al progetto di riqualificazione del piazzale davanti all'ex Palazzo della Moda.

L'area diventerà una nuova piazza d'accesso per la nuova biblioteca, il teatro e il Campus del Politecnico che, a partire dal 2026, troveranno spazio nel complesso di Torino Esposizioni.

Nuove aiuole e pavimenti

Il cantiere prevede la rimozione dell'asfalto con la posa di una nuova pavimentazione in pietra a ridosso dell’edificio, che richiama quella storica. Ci sarà più spazio per il verde con l’ampliamento e il rifacimento delle aiuole, la realizzazione di un percorso di accesso a Torino Esposizioni in calcestruzzo drenante e di un percorso ciclo-pedonale lungo corso Massimo d’Azeglio.

In continuità con il viale del parco verrà realizzato un filare di tigli, mentre un nuovo impianto di illuminazione e l’installazione di nuovi tavoli e sedute contribuiranno a rendere la piazza un luogo ideale per la sosta dei pedoni e per attività di socializzazione.

Spazi pedonali più ampi