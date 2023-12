Carcere delle Vallette sempre più nel caos, tra detenuti 'arrampicatori' e droga lanciata dall'esterno

Detto materiale non consentito è stato lanciato probabilmente dall’esterno all’indirizzo del campo sportivo interno e dei padiglioni detentivi o forse per un errore di qualche drone che ha calcolato erroneamente il lancio. La sostanza stupefacente era divisa in panetti avvolti ciascuna con una fotografia di Putin. Ieri, 11 Dicembre, due detenuti stranieri invece hanno messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza interna per essersi entrambi arrampicati sul muro dei cortili passeggio: uno al Padiglione C, l’altro al Padiglione B. Il primo pretendeva di telefonare, l’altro chiedeva invece un posto di lavoro all’interno del carcere. Gli stessi detenuti, dopo trattativa, hanno desistito dalla protesta.