Addominoplastica donna è legata a un intervento di chirurgia estetica addominale ed è diventata sempre più popolare proprio nel mondo femminile dove sono molte le donne che vogliono ripristinare la tonicità della forma proprio del loro addome.

Si tratta di un intervento chirurgico che ha a che fare nello specifico con la rimozione dell'eccesso di grasso addominale e di pelle, e che quindi per questo motivo può impattare in maniera significativa sulla percezione del proprio fisico, andando ad aumentare la fiducia in sé stesse e l'autostima.

In questo articolo vogliamo andare a vedere quelli che sono i motivi per i quali le donne apprezzano questo intervento e soprattutto quali sono i benefici e i rischi associati E tutto quello che sappiamo sul processo chirurgico in questione.

Per quanto riguarda le motivazioni che spingono una donna a scegliere questo intervento chirurgico collegato alla addominoplastica sono facili da comprendere perché per esempio riguardano i problemi che si hanno dopo una gravidanza, o una perdita di peso significativa, perché parliamo di eventi che sono abbastanza forti per una donna e per il suo corpo, e che possono portare nello specifico all'allentamento dei muscoli addominali, nonché alla perdita di elasticità della pelle, creando un aspetto rilassato e troppo fragile. Ecco perché in questo caso si va a parlare con lo specialista.

Un altro motivo molto basico riguarda l'invecchiamento perché col passare degli anni la pelle in maniera fisiologica tenderà ad avere meno elasticità: ed ecco perché questo intervento può essere utile perché contribuisce a ridurre i segni visibili dell'invecchiamento, donando a quella persona un aspetto più fresco e giovane.

Inoltre teniamo presente che una donna può avere nella sua vita cambiamenti ormonali come quelli che si verificano durante la menopausa, e che potrebbero influire sulla distribuzione del grasso corporeo.

In questo senso l'addominoplastica può essere utile perché riduce il grasso addominale migliorando la silhouette.

Cosa sappiamo sui potenziali benefici di questo intervento e sul processo chirurgico

Per quanto riguarda il processo chirurgico diciamo che parliamo di un trattamento che coinvolge diverse fasi, partendo dall'anestesia per far rimandare l'operazione dove viene praticata un'incisione nella parte inferiore dell'addome.

Sarà importante la rimozione dell'eccesso di pelle di grasso che serve per ridisegnare la forma dell'addome: se necessario inoltre ci sarà un'altra fase relativa alla ricostruzione dei muscoli a dominare, nel senso che questi ultimi vengono strutturati per migliorare la tua unicità.

Una volta che sono fatte tutte le modifiche l'incisione viene chiusa e saranno applicati eventuali drenaggio o bendaggi. Per quanto riguarda i benefici di questo intervento sono tanti, ma i principali sono il miglioramento della postura complessiva del corpo legate, proprio alla correzione dei muscoli addominali, nonché aumentare la fiducia in sé stesse, nel senso che il ripristino della forma addominale andrà influire positivamente sull'immagine corporea e sulla percezione di sé.

Inoltre molte donne raccontano che dopo questo intervento riprendono il gusto e la voglia di vestirsi, visto che potranno indossare abiti più aderenti sentendosi più a loro agio con il loro aspetto, il che non è da sottovalutare.