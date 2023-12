Al Teatro Sociale di Alba il convegno sull'edilizia residenziale pubblica che anticiperà l'assemblea nazionale di Federcasa

Giovedì 14 dicembre il Teatro Sociale di Alba ospiterà il convegno “Edilizia residenziale pubblica: fra sostenibilità e rigenerazione urbana” promosso dall’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) Piemonte Sud e Federcasa e curato da CoreSales Srl.

L’evento anticipa quella che sarà l’assemblea generale di Federcasa del 15 dicembre che quest’anno avrà luogo al Golf Club Margara di Fubine Monferrato, nell’alessandrino, dove presenzieranno le 82 Aziende Casa che rappresentano 800mila alloggi per circa due milioni e mezzo di inquilini.

Il primo momento dell’evento albese si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del presidente Atc Piemonte Sud Paolo Caviglia, del sindaco di Alba Carlo Bo, del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, dell’Assessore alla casa della Regione Sicilia Alessandro Aricò e dal presidente della Regione Campania, che interverrà in video collegamento, Vincenzo De Luca.

Il convegno del 14 dicembre entrerà poi nel vivo con i lavori aperti dal presidente di Federcasa Riccardo Novacco il quale porterà a conoscenza quelle che sono le proposte abitative per il governo relative all’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale.

Con Luca Rollino, CEO di Xori Group, si tratterà il tema delle nuove politiche abitative, mentre Paolo Giarda, responsabile Energie Rinnovabili della Carbotermo Spa, mostrerà i casi di successo relativi ad interventi di efficientamento negli edifici. A seguire Paolo Bongioanni, consigliere regionale interverrà sul ruolo del legno nella produzione di energia, vista l’estensione della legge regionale sulla filiera di recente approvazione. I lavori proseguiranno con Alfonso D’Avossa, responsabile del Settore Enti pubblici Mag Italia Group, nell’ambito delle polizze personali degli amministratori e del principio della fiducia e dei suoi rifelssi assicurativi e infine Guido Giulio Boarelli, DG Case Atc servizi Torino, tratterà il tema del rapporto ente-inquilino.

Chiuderà questa prima parte con un’esposizione sulle prospettive per il futuro il presidente Atc Piemonte Sud Paolo Caviglia.

Seguirà la tavola rotonda moderata dal professore Beppe Ghisolfi, direttore della Rivista “Banca Finanza”, con gli interventi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (collegato in video collegamento), Chiara Caucino, Assessore alla Casa Regione Piemonte, Paolo Franco, Assessore alla Casa Regione Lombardia, Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati, Stefano Locatelli, vice presidente nazionale Anci, Pier Francesco Majorino, consigliere regionale in Lombardia, Marco Buttieri, Vice presidente Atc Piemonte Sud, Luca Talluri, vice presidente Vicario Federcsa e presidente Casa Spa Firenze, Patrizio Losi, direttore Federcasa.

Saluti finali a cura di Riccardo Novacco presidente di Federcasa.

“Nel convegno del 14 dicembre - spiega Marco Buttieri che oltre ad essere vice presidente ATC Piemonte Sud con delega sulla sede operativa di Cuneo è anche membro della giunta esecutiva di Federcasa nazionale - parleremo di un nuovo Piano Casa che si propone di rivoluzionare le orami vetuste prassi di finanziamento del nostro settore. Un’occasione per porre all’attenzione del governo su quali sono le nostre esigenze di Enti, seppur regionalizzati e frammentati, per poter sopperire alla richiesta di case e manutenzioni.”

“Il superbonus - prosegue Buttieri - sarebbe dovuto servire solo per le nostre aziende, mentre per il resto del mondo abitativo le aliquote dovevano essere inversamente proporzionali al reddito Isee del nucleo famigliare in modo da dare un aiuto equo alle famiglie. ATC Piemonte Sud ha comunque efficientato più di mille alloggi su 13mila totali, tra le prime aziende in Italia per percentuali di patrimonio riqualificato. Le famiglie spenderanno meno in servizi.”

“Abbiamo consolidato i rapporti con gli altri paesi del Mediterraneo - spiega infine Buttieri a capo dell’ufficio che si occupa dei rapporti con l’Europa su questo tema - Necessario incidere sulle politiche europee ed informare i nostri Enti di opportunità legislative e di finanziamenti che possono arrivare direttamente da Bruxelles. Dobbiamo nel prossimo futuro lavorare per una riforma radicale dei nostri enti per dare case ai braccianti agricoli ed agli operai.”

“Ho voluto fortemente - conclude Buttieri - che l’assemblea nazionale di Federcasa avesse luogo in Piemonte. Grato che questa potrà essere un’occasione per valutare le politiche abitative e l’accesso per le persone meno abbienti.”

L’Atc Piemonte Sud rappresenta quasi 26mila inquilini e dà lavoro a circa 95 dipendenti.