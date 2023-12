Coldiretti, una domenica tutta da vivere al mercato contadino di piazza Vittorio

Domenica 17 dicembre, per tutta la giornata, tra i banchi del mercato di Campagna Amica in Piazza Vittorio Veneto Coldiretti Torino dona una Stella di Natale ai clienti del mercato.

Ma in piazza Vittorio spunta anche un banco di prodotti immateriali, non in vendita ma tutti da provare: pillole di saggezza contadina, barattoli di suoni e odori, integratori di relazioni, cataloghi di biodiversità; un banco dove scambiare, scoprire, riconoscere, valorizzare e conservare quanto l’esperienza del mercato ci offre. Le installazioni artistiche partecipative che accompagneranno i visitatori alla scoperta del mercato e dei suoi abitanti sono realizzate dalla Cooperativa Stranaidea, con la preziosa collaborazione delle aziende agricole e di tutte le persone che con i loro contributi le arricchiranno di storie, immagini e sapori.

La giornata è finanziata da Camera di Commercio con il progetto “AG.L.I.O.: agricoltura locale, inclusione, opportunità”.

Inoltre, sempre al mercato, sarà attivo il banco del progetto Fa Bene, in collaborazione con la Caritas diocesana, dove sarà possibile donare una “spesa sospesa” che sarà distribuita alle persone in difficoltà secondo una lista stilata con criteri di rotazione tra le famiglie bisognose. L’obiettivo di Campagna Amica e Caritas è permettere soprattutto ai bambini di consumare più cibo fresco, ricco di vitamine e prodotto a Km Zero.