Meglio Solana di Ethereum? Confronto tra analisti. Tra i due litiganti spunta questa crypto presale

In un episodio recente, gli analisti del canale Youtube Bankless, hanno messo a confronto Solana ed Ethereum, evidenziando le caratteristiche delle due criptovalute.

Secondo i due presentatori David Hoffman e Ryan Adams, la blockchain di Solana si rivela più avanzata di quella di Ethereum, in quanto offre uno spazio di progettazione unico.

Inoltre, il 31 agosto Chris Burniske, ex capo della ricerca crittografica presso ARK Invest ha evidenziato la forza di SOL, presentando un grafico dei valori per la coppia di trading SOL/ETH.

In generale, Solana ha una blockchain molto più veloce rispetto ad Ethereum, grazie al meccanismo “Proof of history” che garantisce tempi di convalida rapidi.

Solana può elaborare oltre 3.900 transazioni al secondo, contro le 29 transazioni al secondo di Ethereum. Il focus sulla velocità di Solana, rende la blockchain più attraente per gli sviluppatori interessati a costruire applicazioni ad alto throughput.

Tuttavia, Ethereum punta alla decentralizzazione e alla sicurezza, inoltre ha un maggior numero di sviluppatori rispetto a Solana e a qualsiasi altra blockchain.

Infatti, molti nuovi token sono basati sulla rete Ethereum, come ad esempio Bitcoin ETF, un nuovo progetto che una volta sul mercato, potrebbe crescere esponenzialmente.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN ETF

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF è un progetto dedicato agli ETF Spot Bitcoin, richiesti alla SEC da diversi asset manager come Grayscale e Blackrock.

Il toekn nativo BTCETF è basato sulla rete Ethereum, quindi non ha alcun legame con il Bitcoin, inoltre non ha alcuna utilità.

Lo scopo degli sviluppatori è far crescere il BTCETF con il burning progressivo dei token e seguendo l’aumento di valore del BTC, generato dalla possibile approvazione degli ETF Spot.

Il burning dei token sarà diviso nelle cinque seguenti milestone:

Il BTCETF raggiunge un volume di trading di 100 milioni

Il primo ETF su Bitcoin viene approvato negli Stati Uniti

Lancio del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Il patrimonio gestito dall’ETF Bitcoin arriva a 1 miliardo di dollari

Il valore del Bitcoin supera i 100.000 dollari

Al raggiungimento di ogni tappa verrà bruciato il 5% dei token, inoltre ci sarà una riduzione dell’1% della tassa sulle vendite che partirà dal 5%.

Con l’ultima milestone, si arriverà al burning del 25% dell’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF e allo 0% della tassa sulle vendite. La riduzione di BTCETF dovrebbe portare a un aumento della domanda e del valore del token sul mercato.

Bisogna considerare che le milestone sono state create in base a delle previsioni. Al momento, la SEC ha rimandato il verdetto sugli ETF Spot al 25 gennaio del 2024, quindi non ci sono garanzie che Bitcoin ETF possa effettivamente raggiungere l’obiettivo di burning prefissato.

Nonostante questo, la presale di Bitcoin ETF ha attirato l’interesse degli investitori, arrivando a 3,6 milioni di dollari raccolti. Il BTCETF viene venduto a 0,0066 dollari, un valore che crescerà a ogni fasi della presale, con il prossimo aumento previsto al raggiungimento di 3,8 milioni di dollari.

Sul sito della presale è possibile acquistare BTCETF utilizzando ETH, USDT e carta di credito. La pagina di Bitcoin ETF presenta anche un utile feed di notizie relative al Bitcoin.

I BTCETF acquistati in presale verranno messi in stake, per guadagnare ricompense passive in base alla partecipazione allo staking pool e all’APY attuale del 76%.

Le ricompense per lo staking avverranno nell’arco di cinque anni e saranno erogate al ritmo di 119 token BTCETF per blocco Ethereum.

VAI ALLA PRESALE DI BTCETF