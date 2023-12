Tav, giornate decisive per il rientro dei lavoratori della Val di Susa

Dallo scorso 30 novembre i 36 lavoratori locali, della Val di Susa, del Consorzio La Maddalena, impegnati nel cantiere dell’Alta velocità Torino-Lione, sono stati lasciati a casa e non sono passati automaticamente al nuovo consorzio composto dalle aziende italiane Itinera (mandataria) e Ghella e dalla francese Spie Batignolles, come era stato promesso, nonostante l’interessamento di Telt e sindacati.

Soltanto 2 lavoratori su 36 stanno lavorando nel nuovo consorzio che ha vinto l’appalto da 1 miliardo di euro per realizzare il tunnel di base del Moncenisio in Italia: gli altri non hanno avuto un nuovo contratto di lavoro e sono stati sostituiti da altro personale, non della Val di Susa.

«I 36 lavoratori della Val di Susa – spiega Claudio Papa, segretario Fenealuil Torino – hanno una grande esperienza nel cantiere Tav e vanno salvaguardati: sono una risorsa preziosa, anche a tutela della sicurezza sul lavoro e della speditezza nella realizzazione dell’opera».

«È una situazione vergognosa – denuncia Papa – e domani, 13 dicembre, a Susa, le tre organizzazioni sindacali incontreranno i sindaci in un’assemblea promossa dal sindaco di Susa Pier Giuseppe Genovese. Fenealuil chiede il reintegro immediato di tutti lavoratori. Vanno tutelati i lavoratori della Valle, territorio che ha subito molti disagi dal cantiere Tav e che deve essere sempre al primo posto».

«Come sempre, Fenealuil – conclude il segretario sindacale – si batterà ancora una volta per dare priorità ai lavoratori locali, nell’interesse del territorio e del cantiere Tav. Ne discuteremo anche con Telt e con il nuovo consorzio in un incontro il prossimo giovedì 14 dicembre». E lunedì prossimo è atteso al cantiere Tav il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.