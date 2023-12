Un'azienda di Venaria nelle mille migliori del 2023: Innova Ecoservizi vince il Best Enterprise

C'è anche un'azienda con sedi a Venaria e Mappano - Innova Ecoservizi -, tra le realtà che sono state inserite nella classifica 1000 Best Enterprise 2023 , realizzata dagli esperti di Corporate Finance del Centro Studi ItalyPost. Innova Ecoservizi si occupa di gestione di rifiuti industriali, sia solidi che liquidi. Quattro i parametri messi sotto la lente d'ingrandimento - sulla base dei bilanci degli ultimi 4 esercizi (2022-2019) -: fatturato, rating more, l’indicatore di redditività EBITDA e il risultato d’esercizio netto. Partendo nel 2019 con un

fatturato di 17 milioni di euro e 35 risorse, è arrivata nel 2023 a registrare ricavi per oltre 22 milioni e ad avere un organico composto da 50 dipendenti, in continua crescita.

La cerimonia di premiazione di Best Enterprise 2023 si è tenuta martedì 5 dicembre alle ore 17 presso la 3E LAB Comolli Ferrari di Novara. “Siamo lieti di vederci riconosciuto con questo prestigioso premio l’impegno profuso nella costruzione di una realtà imprenditoriale solida e in costante crescita, che proseguiremo a sostenere generando ulteriori opportunità per il territorio e per ogni nostro collaboratore, sempre all’insegna dell’economia circolare, nostro core business”, ha detto Marco Vergero, presidente del Gruppo Vergero, realtà di rilevanza nazionale con oltre 30 anni di esperienza nella green economy e società controllante della Innova Ecoservizi.