Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 17 dicembre

MOSTRE ED EVENTI

ANTONIO CAMPI A TORRE PALLAVICINA

Fino al 10 marzo

Nella sala del Tardo Manierismo internazionale della Galleria Sabauda dal 7 dicembre al 10 marzo 2024, i Musei Reali di Torino ospitano l’esposizione Antonio Campi a Torre Pallavicina, che riunisce le tavole superstiti di un ampio ciclo dipinto dal grande manierista cremonese negli anni Settanta del Cinquecento. Seconda tappa della mostra dossier, aperta dal 19 settembre al 3 dicembre 2023 al Museo Diocesano di Cremona, l'iniziativa mette in luce l’attività del pittore per l’Oratorio di Santa Lucia a Torre Pallavicina, comune nella diocesi di Cremona, oggi in provincia di Bergamo, e presenta quello che rimane di una grande ancona a tema cristologico della quale facevano parte i due pannelli con l’Andata al Calvario e la Resurrezione, appartenenti alle collezioni della Galleria Sabauda, e le due tavole con l’Orazione nell’orto e Cristo davanti a Caifa della Galleria Canesso, che ne ha gentilmente concesso il prestito.INFO: https://museireali.beniculturali.it/ MY BODY DESIRES Domenica 17 dicembre ore 10-12Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12 e domenica 14 gennaio dalle 10 alle 12 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, due appuntamenti per il progetto My body desires. Si tratta di un percorso collettivo di consapevolezza del proprio corpo e dei propri desideri dedicato alle persone nell’ultimo trimestre della gravidanza e nei primi mesi del post partum, che si sviluppa attraverso musica, pratiche corporee e le opere della mostra Visual Persuasion di Paulina Olowska. Il progetto si inserisce nel già ricco panorama di percorsi territoriali a supporto dei neogenitori presenti sul territorio torinese differenziandosi per la scelta dei temi trattati, spesso considerati un tabù, soprattutto durante la gravidanza e nel periodo successivo alla nascita.

INFO: fsrr.org

EDOARDO SANGUINETI

Fino al 30 aprile

Alle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino si svolge la mostra Edoardo Sanguineti nella città “cruciverba”. L’esposizione attingerà principalmente ai fondi del Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti, con i quali interagiranno alcune schede lessicografiche selezionate provenienti dal Fondo esempi letterari (scarti e giunte) del Grande Dizionario della Lingua Italiana, al quale Sanguineti partecipò, grazie alla fondamentale mediazione dell’amico Tullio De Mauro, in veste di direttore dei Supplementi. Sarà possibile ammirare per la prima volta due recentissimi ritrovamenti, che risalgono agli albori della carriera del Sanguineti poeta: il manoscritto di Composizione, la raccolta sottoposta nel febbraio 1950 a Cesare Pavese, che la rifiutò, due redazioni di Laszo Varga e il manoscritto finale di Laborintus, la fondamentale opera d’esordio di Sanguineti, nella redazione in cui il titolo era ancora Laberintus.

INFO: www.centrosanguineti.unito.it/it

UNA NOTTE A PALAZZO MADAMA

Martedì 12 dicembre ore 19

L’appuntamento è a Palazzo Madama, antica sede del primo Senato del Regno d’Italia, nel cuore di Torino, che aprirà le porte per la mostra temporanea “Liberty. Torino Capitale”. Presenti nella mostra le opere del movimento che ha plasmato l’architettura e l’arte della capitale sabauda, estendendosi poi a livello globale. Aperti alla visita saranno anche il piano nobile e il piano terra, sedi del Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Sarà possibile scoprire gli spazi del palazzo che un tempo fu anche un osservatorio astronomico con la caccia al tesoro del Play Corner e godere dell’accompagnamento musicale di Riquelme, resident di Radio Banda Larga, con suoni ambient, dub techno, deep house e brekbeat.

INFO: to.clubsilencio.it/palazzo-madama/?src=cs

TIME SQUARE

Fino al 31 marzo

“Time Square. L’arte in piazza trascende il tempo”. Ha un titolo che cattura subito l’attenzione la nuova mostra ideata da Alessandro Bulgini. L'esposizione mette in dialogo sedici opere d'arte del passato con altrettante insegne pubblicitarie odierne, lungo sedici stanze della villa ottocentesca di corso Giovanni Lanza, stanze che diventano metafisiche piazze per un confronto fra tempo, arte e vita.

INFO: Flashback Habitat, www.flashback.to.it

GIULIA E TANCREDI FALLETTI DI BAROLO COLLEZIONISTI

Fino al 7 aprile

In occasione del bicentenario del Distretto Sociale Barolo, i Musei Reali presentano una mostra dossier che per la prima volta permette di ricomporre l'originaria raccolta dei marchesi Giulia Colbert e Carlo Tancredi Falletti di Barolo, mettendo in luce il loro duplice ruolo di committenti e collezionisti. Una significativa selezione delle 45 opere d'arte antica donate con lascito testamentario alla Galleria Sabauda nel 1864 dialogherà con altri dipinti e sculture.

INFO: museireali.beniculturali.it

LA PRIMA MONNA LISA

Fino al 26 maggio

Si tratta de La Monna Lisa di Isleworth, un'opera che secondo gli esperti il Maestro di Vinci dipinse prima della sua gemella conservata al Louvre. Isleworth è la città inglese in cui visse il mercante che l'acquistò nel 1914 da un collezionista privato inglese. La "prima Monna Lisa" era stata per la prima volta presentata nel 2012 dopo essere stata sottoposta a oltre trentacinque anni di studi.

INFO: mostraprimamonnalisa.com

HAYEZ. L'OFFICINA DEL PITTORE

Fino al 1° aprile

Non c’è Il Bacio, ma la mostra “Hayez. Officina del pittore romantico”, ospita alcune importanti opere, tra cui La Meditazione, Il consiglio alla vendetta e Accusa Segreta, insieme a molti quadri e disegni inseriti del pittore veneziano. Dieci sezioni per 100 opere allestite in un percorso cronologico, raccontano il lavoro di Francesco Hayez, autore simbolo del passaggio tra lo stile neoclassico a quello romantico. Dalle prime esperienze tra Venezia e Roma, sotto l’influenza dell’opera di Tiziano, fino a quelle come "pittore civile".

INFO: www.gamtorino.it/it



MICHELANGELO PISTOLETTO

Fino al 25 febbraio

Il Castello di Rivoli presenta una grande mostra dedicata a Pistoletto (Biella, 1933) in occasione del suo novantesimo compleanno. Il progetto dell’artista "Molti di uno" reinventa l’architettura ortogonale della Manica Lunga trasformandola in uno stupefacente groviglio armonioso, un dispositivo urbano irregolare e libero attraverso il quale raccogliere e rileggere tutta la sua arte in un gigantesco autoritratto che funziona come la mappa di una Città ideale dell’avvenire.

INFO: www.castellodirivoli.org/mostra/michelangelo-pistoletto

THROUGH THE PALESTINIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY AND HUMANKIND

Fino al 28 gennaio

La Palestina è il punto di partenza del lavoro di Khalil Rabah, in mostra alla Fondazione Merz. L’artista nato a Gerusalemme nel 1961, vive e lavora a Ramallah, Cisgiordania. La sua presenza a Torino è stata in forse fino all’ultimo a causa dello scoppio della guerra israelo-palestinese. Il suo progetto era partito vent’anni fa, nel 2003. Si tratta di un'opera itinerante, in costante divenire, che si arricchisce di anno in anno e che si riferisce alla Palestina, non solo come luogo, ma anche come richiamo alla terra, come mezzo narrativo per evolvere il sapere. Un vero e proprio museo nomade con dipartimenti come geologia, botanica e paleontologia.

INFO: www.fondazionemerz.org

PAULINA OLOWSKA E PENG ZUQIANG

Fino al 7 gennaio

La mostra "Visual Persuasion" è un progetto espositivo concepito da Paulina Olowska (Gdansk, 1976), che propone lavori esistenti e nuove produzioni, selezione curata dall’artista di opere dalla collezione Sandretto Re Rebaudengo, palcoscenico che accoglie una folta schiera di ospiti e spiriti. "Vestiges" è mostra personale di Peng Zuqiang, vincitore dell’illy Present Future 2022 Prize, la ventitreesima edizione dell’iniziativa promossa da illycaffe. L’artista presenta due nuove installazioni filmiche dedicate ai temi della memoria e del contagio in relazione alla produzione e diffusione di immagini. All’interno di Vestiges, l’affettività e la fragilità dei corpi sono le lenti con cui osservare e accedere alla sfera della memoria, sia individuale che collettiva. La memoria non è intesa dall’artista tanto come un archivio, ordinato secondo criteri di efficienza per conservare e consultare le informazioni, ma piuttosto come un insieme di tracce, spesso ambigue.

INFO: fsrr.org

IL MONDO DI TIM BURTON

Fino al 7 aprile

La mostra dedicata al grande regista è allestita all'interno della Mole. C’è la scrivania del regista, ma anche i suoi disegni, alcuni inediti, schizzi, polaroid, pupazzi e oggetti di scena. Protagonisti tutti i personaggi più famosi creati da Tim Burton, da Beetlejuice a Edward mani di forbice, fino all’ultima riuscita serie Netflix, Mercoledì. Per la prima volta in città Burton è rimasto colpito da palazzi e ambienti storici.

INFO: Museo del Cinema, www.museocinema.it





CONCERTI

TEDUA

Martedì 12 dicembre ore 21

Il giovane rapper genovese raccoglie i frutti del successo dell'album "La Divina Commedia", certificato triplo disco di platino, rimasto in cima alle classifiche di vendita per 12 settimane. Il tour già sold out arriva a Torino con una fanbase pronta a riempire il Palazzetto Olimpico.

INFO: Palaolimpico Alpitour, corso Sebastopoli 123, www.palaalpitour.it

GIORGIA

Mercoledì 13 dicembre ore 21

La cantante torna a Torino per presentare il suo nuovo tour "Blu live" che segna anche il suo ritorno sulle scene della musica con l'album "Blu"

INFO: Palaolimpico Alpitour, corso Sebastopoli 123, www.palaalpitour.it

IRAMA E RKOMI

Giovedì 14 dicembre ore 21

Dopo aver pubblicato insieme un singolo, "Hollywood", i due artisti condividono anche il palcoscenico per oltre due ore di show nel loro No stress Tour in cui si esibiranno sia insieme sia singolarmente, per la gioia dei loro fans.

INFO: Palaolimpico Alpitour, corso Sebastopoli 123, www.palaalpitour.it

CALCUTTA

Sabato 16 dicembre ore 21

Il Relax Tour segna il grande ritorno di Calcutta sulla scena live: un progetto che per la prima volta vede la co-produzione tra DNA concerti e Live Nation. Protagonista con lui la musica indipendente diventata cult.

INFO: Palaolimpico Alpitour, corso Sebastopoli 123, www.palaalpitour.it

SICK TAMBURO

Venerdì 15 dicembre ore 21

I Sick Tamburo in concerto allo sPAZIO211. Rock alternativo e passamontagna sono il marchio di fabbrica dei SICK TAMBURO, lo storico progetto capitanato da Gianmaria Accusani risorto come una splendida fenice dopo l’esperienza indimenticabile ed intramontabile dei Prozac+. I Sick Tamburo sono un gruppo musicale alternative rock italiano formatosi nel 2009 a Pordenone. Il gruppo è stato fondato da Gian Maria Accusani (voce-chitarra) ed Elisabetta Imelio (basso-voce) dopo la loro precedente band Prozac+. I Sick Tamburo sono sicuramente considerati una delle band più interessanti della scena alternativa e indipendente italiana. Il loro sound è un mix di melodie molto particolari, ritmi strani e un'attitudine punk rock. In oltre 10 anni di attività hanno pubblicato 5 album, un EP, un paio di singoli e suonato centinaia di concerti in tutta Italia. In apertura la giovane promessa del rock alternativo torinese Frenesi! A seguire «emo anthems all night long» con il dj set di Emo.Kills.

INFO: www.spazio211.com





DANZA

LA BELLA ADDORMENTATA

Martedì 12, Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 dicembre ore 20, Mercoledì 13 e Domenica 17 ore 15

Nel 1890, la storia della Bella addormentata uscì dalle pagine illustrate dei libri di fiabe per materializzarsi sul palcoscenico del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e diventare così uno dei balletti romantici più amati di sempre. Il merito di questa trasformazione prodigiosa va a Čajkovskij, il quale compose, con una facilità per lui insolita, una serie di danze incantevoli, come il valzer che apre l’atto I e il celebre Adagio della rosa. La storia della principessa Aurora, che cade in un sonno profondo e lungo cento anni in attesa di essere svegliata da un bacio del suo vero amore, esprime la lotta eterna tra il bene e il male attraverso il confronto tra la Fata dei Lillà e la malvagia Carabosse. È proprio questo personaggio ad aver affascinato maggiormente la coreografa Márcia Haydée, spingendola a rileggere la fiaba da una prospettiva diversa.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO

Mercoledì 13 dicembre ore 21

Fondati nel 1974 da un gruppo di appassionati di danza che si divertivano a mettere in scena il balletto classico presentandolo in parodia e “en travesti”, Les Ballets Trockadero De Monte Carlo presentano i loro primi spettacoli Off-Off-Broadway e in pochissimo conquistano il consenso del pubblico e della critica. In tutti questi anni però la compagnia non è cambiata: ballerini uomini professionisti che si esibiscono nel repertorio di balletto e danza moderna. Vedere degli uomini danzare in tutti i ruoli femminili possibili - cigni, silfidi, spiritelli acquatici, romantiche principesse, angosciate donne vittoriane - valorizza lo spirito della danza come forma d'arte, deliziando e divertendo sia il pubblico più esperto che meno preparato.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

MAMMADIMERDA

Martedì 12 dicembre ore 21

Francesca Fiore e Sarah Malnerich hanno inventato Mammadimerda, il blog più dissacrante e ironico sulla maternità, perché era necessaria una narrazione alternativa per rovesciare gli stereotipi sulla figura materna e tutti i temi del femminile, con comicità e irriverenza. Dopo il successo dei libri e del primo tour teatrale, portano in scena la gioia delle feste. “Ma solo se te la sei guadagnata, dopo aver assistito alle ventisette prove della recita della scuola in cui tuo figlio interpreta il bue, accatastato rotoli di carta igienica finita da giugno per lavoretti improponibili, comprato regali per tutti, pure per i parenti del tuo compagno, compilato liste autoreplicanti di cose da fare, la fila al supermercato, i pranzi in famiglia. Auguri, è Natale. E non dimenticare di scegliere il sorriso che indosserai per l’occasione se no ci dicono che siamo sempre arrabbiate”

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

UN DELITTO AVRA' LUOGO

Martedì 12 e sabato 16 dicembre ore 21, Mercoledì 13 ore 10, Domenica 17 ore 16

Quel venerdì 29 ottobre 1950, nel tranquillo villaggio di Chipping Cleghorn la notizia s’era diffusa in un baleno: alle 18,30 a “Little Paddocks”, il villino della signora Blacklock, avrebbe avuto luogo un delitto. Qualcuno - già, ma chi e, soprattutto, perché? - s’era premurato d’annunciarlo sul giornale locale con una inserzione a pagamento. Con trent’anni di specializzazione in Agatha Christie al suo attivo, la Compagnia Torino Spettacoli firma questa nuova attesa produzione per la regia di Girolamo Angione. La scena è di Gian Mesturino.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 - www.torinospettacoli.it

FRED!

Martedì 12, Giovedì 14 e Sabato 16 dicembre ore 19.30, Mercoledì 13 e Venerdì 15 ore 20.45, Dom 17 ore 16

Il talento attoriale di Matthias Martelli e quello musicale di Fabrizio Bosso riportano in vita il mondo notturno, pieno di donne e sigarette, di Fred Buscaglione, grazie alle invenzioni registiche di Arturo Brachetti. Irriverente, istrionico, e destinato a una morte prematura sulla sua Ford Thunderbird rosa che ne consacrò il mito, Buscaglione è uno dei figli più illustri di Torino e un'icona che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE

Martedì 12, Giovedì 14 e Sabato 16 dicembre 19.30, Mercoledì 13 e Venerdì 15 ore 20.45, Domenica 17 ore 16

Il poetico testo di Joseph Roth sulla vita del senzatetto Adreas Kartak nel 1939 fece breccia nel cuore dei lettori: al centro del romanzo, l’onore inscalfibile di un clochard parigino e la commovente dispersione della sua vita piena di errori, amici, donne e Pernod. È Carlo Cecchi, con l’inconfondibile voce roca, il tono ironico e distaccato, a svelare la parabola del protagonista: un'inquietante discesa nel delirio. Questa storia di un'esistenza perduta dietro alle occasioni della vita, protesa fino alla morte verso l’adempimento di un dovere morale, è sostenuta da una colonna sonora struggente che va da Stravinskij al jazz, dalle melodie yiddish e russe alla musica parigina.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555, www.teatrostabiletorino.it

IL CAMPANELLO

Mercoledì 13 dicembre ore 21, Giovedì 14 e Venerdì 15 ore 20

Due attrici torinesi, giovani talenti indiscussi del territorio piemontese: Francesca Bracchino (Premio Duse 2004) e Elisa Galvagno sono protagoniste del testo del napoletano Roberto Del Gaudio. Realizzato e diretto da Sax Nicosia, lo spettacolo è feroce, divertente eppure straziante, e le due attrici offrono una superlativa prova di recitazione. Prigioniere nel loro monolocale, per destino e per scelta, due sorelle affrontano senza saperlo il loro ultimo dialogo, la loro resa dei conti. Parlano di tutto Angela e Damiana, di eutanasia e di gioia di vivere, di amore e di sesso, di sogni irrealizzabili e di lavori precari, parlano soprattutto di due desideri: quello di essere amati e quello di un fine vita dignitoso. Creature leggere, nel senso calviniano, feroci e vitali, due opposte visioni del mondo che costituiscono una microfamiglia disfunzionale che ride fra le lacrime.

INFO: CineTeatro Baretti, via Baretti 4, Torino, tel. 011.655187, www.cineteatrobaretti.it

ANGELO PINTUS

Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 dicembre ore 20.30, Domenica 17 ore 15.30

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti, storico protagonista di Colorado e della prima edizione di LOL - Chi ride è fuori, con il quale ha ulteriormente allargato il suo già affezionatissimo e vasto pubblico e che ha entusiasmato tutti tra risate e tormentoni. È anche reduce dalla serie Before Pintus su Prime Video, che racconta la sua vita prima del successo, e dalla conquista del Premio Troisi. Ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale. Torna al Colosseo con uno spettacolo per le feste e, come sempre, tutto da scoprire: “Una brutta persona”.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

ANTIGONE E I SUOI FRATELLI

Giovedì 14 e Venerdì 15 dicembre ore 20.45, Sabato 16 ore 19.30, Domenica 17 ore 16

Dopo il fortunato debutto della scorsa stagione, questo spettacolo torna sul palcoscenico delle Fonderie Limone con il suo appassionato inno alla fratellanza. Partendo dal testo di Sofocle e dalla storia che in esso è raccontata, la scena qui si riempie di una fitta rete di rimandi alla storia di Antigone, una figura indimenticabile del repertorio classico, che attraversa i tragici greci – da Sette a Tebe di Eschilo per arrivare fino a Fenicie di Euripide – alla ricerca della "sostanza pesante della fraternità".

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

NATALE&FRANZ SHOW

Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 ore 20.45, Domenica ore 15.30

Ale&Franz ci conducono nelle atmosfere natalizie con uno spettacolo di puro divertimento, che unisce pezzi di repertorio, musica dal vivo, canzoni e – soprattutto – risate, tante, tante risate. Uno show unico e speciale, come una serata tra amici; leggera, rilassante e spensierata. Sottolineano Ale&Franz: "In scena c’è la nostra comicità, la più classica, ma anche una band e dei cari amici come Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti!".

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

DONNE IN PERICOLO

Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 ore 21, Domenica ore 16

Una commedia frizzante e irresistibilmente divertente, in cui Mary e Jo sono determinate a recuperare la loro amica, caduta nelle grinfie di un nuovo amore che la sta pericolosamente allontanando da loro. Tra inquietanti serial killer, strambi poliziotti e ragazzi un po’ troppo spregiudicati, si snoda una vera e propria avventura fatta di tranelli, sospetti, frecciatine e colpi bassi, in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra la fanno da padrona. Il messaggio agli uomini è molto chiaro: prima ancora di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche. Di Wendy MacLeod con regia di Enrico Maria Lamanna. Con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Francesco Scimeni.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITÀ

Giovedì 14 dicembre ore 21

Francesco Piccolo (Premio Strega 2014) e Pif tornano insieme sul palco con un testo tratto da tre libri di Piccolo, che vuole essere un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana. In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Lo spettacolo restituisce la funzione del teatro, quella di farsi specchio della vita, dell’immaginario, degli occhi sulla realtà, di quei momenti che fanno parte del vissuto di ciascuno. Lo spettatore li vede, li scopre, li riconosce, se li cuce addosso e scandagliando lo specchio della scena si interroga e prova a conoscersi meglio.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

CANZONI DELLE OSTERIE DI FUORI PORTA

Giovedì 14, Venerdì 15 dicembre, Sabato 16 ore 19.30 e Domenica 17 ore 17

Spettacolo di musica-teatro dedicato a Francesco Guccini. Un ritratto di un formidabile cantastorie, compagno di bevute, sempiterno nottambulo, scrittore, poeta-contadino, anarchico, eterno studente: bastano pochi versi e una manciata di accordi per rimanere affascinati dalla sua arte affabulatoria, per entrare nelle sue storie raccontate sempre da angolazioni e punti di vista non considerati e sorprendenti. Con Carlo Roncaglia.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Paganini 0/200, mail prenotazioni@accademiadeifolli.com ,tel. 3456778879, www.accademiadeifolli.com

GRAN VARIETA'

Venerdì 15 e Sabato 16 dicembre, ore 21

La magia del Natale arriva a Casa Fools e invade il palco con uno spettacolo di cabaret a tema natalizio. Il Teatro Vanchiglia trascinerà gli spettatori in una giostra di comicità, improvvisazioni e divertimento, ballo, canto, acrobazie e poesia per salutare il quartiere prima della pausa ed entrare nel clima delle feste. Ci sarà il duo comico dei Free Nipples con Filippo Capparella e Giacomo Tamburini e il loro teatro canzone, la circense e acrodancer Costanza Nazal, mentre Silvia Laniado del Circo Madera al fianco di Luigi Orfeo faranno un intermezzo di Opera Lirica in chiave comica. A darsi il turno con loro sul palco i Fools - Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore - che renderanno omaggio all’anima cabarettistica e funambolica della compagnia con nuove scene di esilarante nonsense. Non solo teatro, ma anche musica con la cantante soul e jazz Paola Bertello insieme al poliedrico pianista Riccardo D’Angelo e al coro del FoolsLab Sing.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it

TEATRO PER BAMBINI

Sabato 16 dicembre alle 16.30 va in scena "GIOVANNIN SENZA PAROLE" (5+ anni) di Crest, una storia buffa che affronta il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà l’intero paese.

Sabato 16 dicembre alle ore 17.30 e domenica 17 dicembre alle ore 11 va in scena "CARO LUPO" (3+) di Drogheria Rebelot in collaborazione con Fondazione TRG, una fiaba realizzata con la tecnica di teatro su nero, con scene, sagome e puppet, in un alternarsi dimensionale di macro e micro. Lo spettacolo racconta di una bambina, Jolie, con cui i piccoli spettatori potranno empatizzare e in cui potranno immedesimarsi come se vivessero la favola in prima persona.

Domenica 17 dicembre alle 16.30 torna "IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE" (5+) di Fondazione TRG, l’ultimo spettacolo di Luigina Dagostino, con Claudio Dughera, Claudia Martore e Michele Puleio, che racconta la storia del Piccolo Principe e l’incontro con i personaggi sparsi sul suo cammino.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it





CIRCO CONTEMPORANEO

COPPELIA PROJECT

Martedì 12 dicembre ore 19

Spettacolo della Compagnia blucinQue, con Elisa Mutto e Michelangelo Merlanti, sonorizzazioni di Bea Zanin e ideazione e partitura del movimento di Caterina Mochi Sismondi. Bambola meccanica e illusione, corpo spezzato, fuori asse, appeso come una marionetta. Questo assolo, ispirato al balletto “Coppelia - La ragazza dagli occhi di smalto”, riporta l’attenzione al tema dell’identità della donna, della sua fragilità e costrizione e dei ruoli che può rivestire.

INFO: Teatro Müller, via Sacchi 18/D, biglietteria@blucinque.it , tel. 0110714488, www.blucinque.it

DANSCIRQUE

Mercoledì 13 dicembre ore 20

Protagonista della serata è ancora una volta la compagnia blucinQue. Qui si alternano nuove messe in scena con una colonna sonora in tre movimenti per violoncello ed elettronica di Bea Zanin, presentate da Ivan Ieri. Solo Due con Alexandre Duarte, Coppelia Project con Elisa Mutto e Michelangelo Merlanti e Missione Priscilla con Vladimir Ježić.

INFO: Teatro Müller, via Sacchi 18/D, biglietteria@blucinque.it , tel. 0110714488, www.blucinque.it

THE BEAUTY OF LIGHTNESS

Venerdì 15 e Sabato 16 dicembre, ore 21

Spettacolo della compagnia tedesca TSAK! Kollektiv. Sul palco quattro musicisti e due danzatori in cerca di speranza, gioia e leggerezza, esplorando ciò che li tiene collegati fra loro. È un concept scenico multidisciplinare basato su danza, arte circense, musica e performance, uno spettacolo che mira a provocare il pubblico non solo a livello emotivo ma anche sociale. Un gruppo di individui attraversa tensioni, felicità, rischi e anche rabbia per trovare un modo per lasciarsi alle spalle le paure ed essere più forte.

INFO: Teatro Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco, www.cirkovertigo.com

LE COSE DA NON FARE

Domenica 17 dicembre ore 18

Quaranta allievi e allieve dei corsi professionali FLIC, 20 del primo anno e 20 del secondo, porteranno in scena le nozioni acquisite nel lavoro svolto sotto la guida del regista Francesco Sgrò. Lo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età e l’ingresso è gratuito, “Questo lavoro", spiega il regista, "vuole celebrare la varietà culturale e artistica degli studenti della scuola, sfidando le convenzioni e spingendo i limiti della fantasia per dimostrare che nell'arte circense ogni possibilità si materializza".

INFO: Spazio FLIC, via Niccolò Paganini, www.flicscuolacirco.it