"Natale è gentilezza", Giovanni Ferrero premiato con il Lions District honor

Lunedì 11 dicembre alle 20,30 presso il Teatro del Cottolengo a Torino è stato assegnato a Giovanni Ferrero, direttore della CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà e vicepresidente della Fondazione OMI, il Lions District Honor da Michele Giannone, governatore del Lions Club Distretto 108Ia1.

Il tributo è stato conferito durante la prima parte dell’evento “Il Natale è gentilezza” che si è svolto ieri sera nella splendida cornice del Teatro del Cottolengo in via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 12 a Torino.

Il Lions District Honor è un progetto distrettuale, mirato a riconoscere le eccellenze a livello regionale, che si sono distinte per particolari meriti nell’ambito sociale, medico, scientifico, universitario, culturale, artistico, imprenditoriale, economico – finanziario, media TV, e per il quale i Lions Clubs del Distretto 108Ia1 sono stati invitati a proporre le varie candidature.

Giovanni Ferrero, da anni è un punto di riferimento per il mondo della disabilità e dell’inclusione sociale a Torino e in Piemonte e attraverso la Consulta per le Persone in Difficoltà porta avanti progetti di forte impatto sul territorio che oltre a fornire servizi alle persone con disabilità e a dedicarsi alla difesa dei loro diritti, spinge la sua azione fino all’ambito delle nuove povertà e alle fragilità cognitive.

“Sono onorato di ricevere il Lions District Honor – ha dichiarato Giovanni Ferrero – e soprattutto emozionato perché in precedenza è stato mio padre Paolo Osiride Ferrero a ricevere un premio dai Lions per la sua incessante attività a favore delle persone con disabilità. Da molto tempo tocca a me continuare la sua opera e il Lions District Honor è r l’ennesimo riconoscimento di questo testimone che è passato di padre in figlio. Questo premio ovviamente non è solo per me, ma per tutti coloro che lavorano per la Consulta e che ogni giorno si spendono per abbattere le barriere fisiche e culturali che esistono nei confronti del mondo della disabilità”.