Il "Natale Per Le Persone" di Moncalieri, tra solidarietà e condivisione

Dal 25 novembre Moncalieri in luce ha acceso il Natale nel centro storico, al Castello Reale e in altri luoghi simbolo della città. Ma la festa più attesa e sentita dalle famiglie si anima anche con un nuovo calendario di eventi ricchi di solidarietà e condivisione. Giovedì l'inaugurazione del Xmas Temporary Space Un ricco programma che mette insieme l’impegno della Città, delle associazioni e delle cooperative per vivere momenti felici e realizzare iniziative benefiche. Tutto questo è il nostro “Natale Per Le Persone”. Si comincia con A Natale Puoi Xmas Temporary Space 2023, dall'14 al 17 dicembre presso la neonata Bottega Limone di via Pastrengo 88. In questi quattro giorni sarà possibile conoscere e sostenere le associazioni locali acquistando i loro prodotti equosolidali.

Il 15 dicembre pattinaggio su ghiaccio e DJ set

Il 15 dicembre, invece, Drink On Ice trasforma il Villaggio di Natale del PalaExpo di Piazza Mercato in una festa a cielo aperto con pattinaggio sul ghiaccio e DJ set. Un evento dedicato ai giovani under 30, i quali potranno pattinare e festeggiare con un brindisi. Tutte le informazioni e il form per le prenotazioni sono disponibili su moncalierigiovane.it e sui social di Moncalieri Giovane. Il 17 l'appuntamento al centro Polifunzionale

Il 17 dicembre il Natale per le Persone fa tappa al Polifunzionale Don P.G. Ferrero per la "Festa di Natale del Poli" che dalle ore 17 accoglierà i bambini con i laboratori creativi dell’Associazione V.I.V.A. e uno spettacolo a tema natalizio curato da Teatrulla. A seguire aperitivo e brindisi con l’attesissima “tombolata musicale” realizzata con la collaborazione di Groovy Smile, Albero Fiorito Treedanza e Massive Wave. Ore 19:00: aperitivo e brindisi di Natale, un momento conviviale per scambiarsi auguri: prenotazione consigliata chiamando il numero 3342188797. Per i giovanissimi di Moncalieri torna la seconda edizione della Festa delle Scuole Medie che si svolgerà al Pala Expo. L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre per una vera propria discoteen alla quale si potrà partecipare compilando il form disponibile sul sito e sui social di Moncalieri Giovane.

Venerdì 22 ecco il Natale d'Argento al Pala Expo Esattamente il giorno dopo, venerdì 22, i “giovani da più tempo”, invece, potranno ballare negli spazi del Pala Expo con il Natale d’Argento: animazione e merenda offerta a partire dalle ore 15. E non sarebbe Natale senza chiudere con la tombola: la Befana d’Argento, infatti, sarà il più grande gioco di comunità della città grazie alla preziosa collaborazione della Proloco di Moncalieri. Appuntamento venerdì 5 gennaio alle ore 15 al Pala Expo. Un denso cartellone che si arricchisce, inoltre, con gli eventi organizzati dalle associazioni Treedanza, AMAR Piemonte e AVIS Moncalieri: il 14 dicembre il Polifunzionale Don P.G. Ferrero diventa folk con il Natale Folk di Treedanza, il 15, invece, Roby Salvai Ensemble in concerto negli stessi spazi di Borgata Santa Maria. Chiude il weekend l’appuntamento al Pala Expo con gli amici dell’AVIS Moncalieri che saranno presenti con la loro emoteca per raccogliere le donazioni di sangue.

Di Crescenzo: "Un Natale per tutte le persone"

"Sempre di più il Natale a Moncalieri è un momento di comunità” afferma Silvia Di Crescenzo, Assessore alle Persone. “Giorni speciali per sottolineare e stringere quei legami che, grazie alla nostra rete di associazioni, ci tengono uniti. Per un Natale che non lasci nessuno indietro e per andare avanti insieme”. “Con questa iniziativa vogliamo realizzare un Natale all’altezza degli occhi e dei sogni di ciascuno di noi” rimarca Davide Guida, Assessore all’Istruzione e alle Politiche per i Giovani. “Dai ragazzi delle nostre scuole ai ‘giovani da più tempo’: un ponte tra generazioni per condividere momenti di gioia e comunità, più di prima”.

“Questo Natale rappresenta un'occasione preziosa per rafforzare quelle relazioni che sono il fulcro del nostro operato. Con 'Natale per le Persone', andiamo oltre il tradizionale momento di festa, per sostenere la comunità, la condivisione e l'inclusione", afferma Fabiana Brega, direttrice Moncalieri per le Persone, la nuova rete di servizi della città di Moncalieri formata dal comune e le cooperative Educazione Progetto, Animazione Valdocco, For Coop e Ker. "Mentre teniamo a mente chi incontra più difficoltà, queste iniziative solidali ci permettono di dare voce ai progetti e alle realtà che abitano Moncalieri".