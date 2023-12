Federica Barbero Invernizzi: l'albero della sicurezza, “un’iniziativa per creare una cultura della sicurezza sul lavoro”

Venerdì 8 dicembre è stata inaugurata una nuova e significativa installazione: l’Albero della Sicurezza, promosso dalla ANMIL (L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Cuneo. L’installazione, che sorge nel punto di intersezione tra corso Dante e corso Nizza, zona estremamente frequentata, ed è stata realizzata dalla Scuola Edile di Cuneo in collaborazione con il Comune di Cuneo, ed è realizzata con l’utilizzo di colorati caschi da lavoro che compongono nel loro insieme la figura di un albero di Natale.

Ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione insieme al Sindaco di Cuneo Patrizia Manassero, all'assessore Sara Tomatis, Claudio Bona presidente territoriale ANMIL, Francesco Costantino presidente Fondazione ANMIL, Laura Blua direttrice della Scuola Edile, Guido Giordana Sindaco di Valdieri, gli assessori del comune di Boves Nadia Tecco e Fabio Climacci e a Luca Ferracciolo e Claudio Sacchetto.

E’ stato per me, che vivo la mia quotidianità professionale di architetto, nel mondo dei cantieri, un’emozione poter essere presente alla realizzazione di un’iniziativa che vuole porre, ancora una volta, e con sempre maggior forza l’attenzione sul tema della “sicurezza sul lavoro”, per non dimenticare ogni singolo avvenimento, per ricordare che sotto ognuno di quei caschi colorati si cela la memoria di una persona che non c’è più.

L'albero è stato eretto da un'intelaiatura da cantiere sorretta da un ponteggio a tubi con giunti e telai prefabbricati con ottanta caschi antinfortunistici in rappresentanza del settore delle costruzioni, ambito del quale conosco bene le singole sfaccettature e per il quale ritengo ancora molto ci sia da fare, per tutelare la vita di ogni singolo lavoratore, contribuendo alla creazione di una vera e propria cultura della “sicurezza sul lavoro”, che coinvolga tutti, che sia argomento principale nella la formazione dei giovani che saranno il nostro futuro, ma anche e soprattutto dell’intero mondo lavorativo di oggi, che sappia puntare, ogni singolo giorno, un faro di attenzione verso un tema che nei soli primi dieci mesi di questo anno ha registrato circa 490 mila infortuni di cui 868 incidenti mortali.

Un pensiero condiviso dal sindaco di Valdieri - Guido Giordana – che già ha collaborato con la Scuola Edile di Cuneo con l’iniziativa dei muretti a secco e che ha voluto essere presente all’inaugurazione per confermare la propria adesione al progetto l’Albero della Sicurezza dal quale potranno nascere iniziative future.

Questo progetto nasce dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito”, approdata quindi in questi giorni anche nel cuneese, portando ad oltre cinquanta il numero delle piazze italiane coinvolte.

Auspico quindi che da questo “Albero per la sicurezza”, possano nascere nuovi percorsi e nuove riflessioni, che incrementino il livello di attenzione e abbattano il numero di incidenti.