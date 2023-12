Nei campionati assoluti di judo svetta il sodalizio di Settimo Torinese Akiyama

La società delle meraviglie allenata da Pierangelo Toniolo emerge sia nel medagliere maschile, prima con 36 punti davanti ai militari delle Fiamme Gialle (30) e delle Fiamme Oro (28), che in quello femminile, dove precede sempre i finanzieri (26) e la polizia (26). " È un bis importante - commenta Toniolo - a conferma che il nostro vivaio continua a produrre In continuazione, e questo assicura il futuro ".

Il futuro porta oggi il nome di Ludovica Franzosi che da Acqui Terme a 16 anni si é spostata a Settimo Torinese e oggi è risultata vincitrice nei -70 kg dopo aver annoverato nella sua carriera un titolo nazionale U21 e uno U18. Medaglia d'oro e titolo Assoluto anche per la sua amica e compagna di allenamenti Erica Simonetti, fresca di Titolo Europeo U23, che si é imposta in scioltezza nei + 78 kg. Come si dice, se son rose...