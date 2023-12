Blu Navy traghetti: un viaggio di comfort e qualità

Blu Navy traghetti è una compagnia marittima che ogni giorno porta i turisti da Piombino a Portoferraio nell’Isola d’Elba. In pratica, realizza i sogni di chi desidera scoprire una natura incontaminata, dei paesaggi incantati e un contesto storico, culturale, gastronomico e architettonico dalle tinte favoleggianti.

No, non stiamo parlando della lampada di Aladino, bensì di una società solida che dal 2010 collega la Toscana all’isola. Blu Navy traghetti vanta ben sedici corse giornaliere della durata di un'ora, suddivise nell’arco della giornata. Si tratta di un’offerta progettata per accontentare le necessità di chiunque.

Inoltre, le tariffe sono vantaggiose, i posti prenotabili e gli arrivi e le partenze sono sempre puntuali. In particolare, l’opportunità di prenotazione è pensata per chi desidera anticipare la prenotazione del viaggio in fase di organizzazione, così da non dover attendere il giorno convenuto per riservare il proprio posto in nave.

I servizi di trasporto offerti da Blu Navy traghetti

Se stai pensando di trascorrere le tue prossime vacanze all’Isola d’Elba, dopo aver avuto una panoramica generale sui servizi offerti da Blu Navy traghetti. Pertanto, ti vogliamo accontentare. Innanzitutto, dobbiamo sottolineare che qualsiasi stagione è perfetta per godere la bellezza della

I servizi da sfruttare a bordo sono molteplici. Per iniziare, il team di navigazione è composto da una parte di persone rivolte all’assistenza dei clienti. Ciò significa che qualsiasi sia la necessità, c’è sempre a disposizione un membro del personale pronto ad ascoltare.

Invece, chi desidera solamente rilassarsi e non interagire con il personale, può sfruttare la TV per guardare i programmi in onda, godere il panorama negli spazi all’aperto o leggere un buon libro, consumare un pasto a bordo e lavorare con il proprio PC o tablet.

Inoltre, auto, bici e moto possono essere imbarcate così da non dover noleggiare un mezzo una volta scesi sull’isola. Tutti i viaggiatori sono i benvenuti sui traghetti, anche i nostri animali domestici, i quali saranno trattati da ospiti al pari della loro controparte umana.

Comfort e servizi di prenotazione

Le aree a disposizione dei passeggeri sono quelle interne ed esterne. In più, sono disponibili le cabine, le. Le persone con disabilità trovano un ambiente accogliente con dei servizi particolari a loro dedicati.

A differenza, le famiglie possono sfruttare il servizio pensato per i più piccoli, ai quali ha dedicato un’intera area gioco a loro esclusiva disposizione. Nessuno si può annoiare a bordo del traghetto poiché tante sono le opportunità per trascorrere in tranquillità l’ora di navigazione.

Volendo si può anche approfittare per farsi una bella dormita, così da recuperare le energie da spendere una volta scesi sull’isola.

Prenotazioni e supporto

Il processo di prenotazione su Blu Navy traghetti è intuitivo e permette a tutti, anche chi non è avvezzo con la tecnologia, a, sia su PC sia su smartphone.

In pratica, tutto ciò che serve sono i propri dati personali e di pagamento, le date di partenza e di arrivo e il numero dei passeggeri. A questo vanno aggiunti i servizi aggiuntivi come l’auto, il trasporto di animali domestici e quant’altro.

Ma soprattutto le tariffe sono soggette a promozioni e offerte speciali. Nondimeno, gli sconti non sono pensati solo per una ristretta tipologia di viaggiatori, bensì a tutti, compresi gruppi, famiglie o viaggiatori frequenti. Infatti, chi fa un viaggio di andata e ritorno in giornata, per esempio, accede a uno sconto speciale.

E se ci sono dei problemi, nessuna paura! Poiché è sempre attivo un servizio di assistenza clienti e un supporto post-viaggio volto a risolvere qualsiasi dubbio o incertezza da parte dei passeggeri. Questo perché Blu Navy si impegna a garantire un’esperienza di bordo altamente soddisfacente. A testimoniare tale attenzione sono le numerose recensioni positive lasciate dai clienti soddisfatti.

Pertanto, se stai organizzando le tue prossime ferie all'Isola d’Elba, complimenti per la scelta e affidati fin da subito ai servizi di Blu Navy Traghetti , il quale si prenderà cura di ogni tua esigenza e saprà regalare un’esperienza di viaggio rilassante e piacevole. Ed è sicuro di farlo, perché ci è sempre riuscito.