Torino protagonista della Cop28, Lo Russo: "Come Città faremo ancora di più"

Torino protagonista, insieme ad altre 150, città di tutto il mondo della Cop28 . Ed il capoluogo piemontese è pronto a mettere in campo azioni per la lotta al cambiamento climatico, la transizione energetica e la riduzione di emissioni. Nelle scorse ore, a Dubai, si è chiusa la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con un accordo che vede tutti i paesi sottoscrittori impegnarsi a triplicare le capacità di energia rinnovabile e a raddoppiare il ritmo dei miglioramenti dell’efficienza energetica entro il 2030.

"Torino farà ancora di più"

Previsto anche l’impegno ad accelerare le tecnologie “zero carbon” e “low carbon”. "Torino - spiega in un post il sindaco Stefano Lo Russo, che la scorsa settimana è intervenuto dal palco di Dubai - ha avuto l'opportunità di condividere le tante progettualità che come città con grande energia e determinazione stiamo mettendo in campo in questo ambito, e ribadire che noi comunque ci impegneremo a fare ancora di più".