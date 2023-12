Unito, al via le nuove campagna di crowdfunding per la ricerca e l'innovazione

Venerdì 15 dicembre, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale (Via Verdi 9, Torino), si terrà la presentazione dell’edizione 2023 di Funds TOgether, la nuova campagna di crowdfunding per la ricerca dell’Università di Torino. Interverranno Elisa Rosso, Direttrice Innovazione e Internazionalizzazione Università di Torino, Alessandro Zennaro, Vice-Rettore per la valorizzazione del patrimonio umano e culturale in Ateneo, e Cristopher Cepernich, Delegato per la comunicazione istituzionale di Ateneo.

Per la nuova edizione di Funds TOgether sono stati scelti cinque progetti (Salviamo il pinguino africano, Virtual Vet Lab: per una didattica 4.0, Matematica senza barriere, Longennials factory, per una generazione attiva e felice e Meravax: il vaccino contro l’osteosarcoma) ideati da ricercatori e ricercatrici di UniTo. La selezione è avvenuta grazie alla collaborazione di Ginger Crowdfunding, che gestisce ideaginger.it, la piattaforma tecnologica di crowdfunding su cui sono caricati i progetti, prendendo in considerazione una serie di indicatori di valutazione, dalla coerenza progettuale alla comunicazione, fino alla creatività nella scelta delle ricompense per i donatori. Ciascuna campagna ha un risultato concreto da raggiungere e un budget specifico da raccogliere non superiore a 10.000 euro. I gruppi di ricerca riceveranno il finanziamento raccolto con il crowdfunding solo se riusciranno a conseguire l’obiettivo di budget fissato e l’Università di Torino raddoppierà il finanziamento dei progetti che taglieranno il traguardo.

Funds TOgether è il programma di finanza alternativa per la ricerca e l'innovazione di UniTo, implementato attraverso la tecnica del crowdfunding, che rappresenta una valida alternativa per finanziare progetti a forte impatto sociale e ambientale grazie al coinvolgimento di soggetti diversi e numerosi. L’obiettivo è sostenere progettualità interdisciplinari, sia garantendo l'acquisizione di fondi aggiuntivi sia favorendo una maggiore brand visibility dell'Ateneo, intesa come legittimazione amplificata, aumentata consapevolezza dell'importanza della ricerca e del ruolo sociale ed economico dell'Università. Il crowdfunding è l’occasione, per i team di ricerca, per accedere a nuove risorse economiche, divulgare il proprio lavoro e incontrare nuovi sostenitori e partner. Non solo: è anche un’opportunità per consolidare le competenze in project management, fundraising e comunicazione.

Anche la campagna 2023 è stata realizzata in collaborazione conhttps://www.ideaginger.it/ Ginger Crowdfunding, che dal 2013 si occupa di consulenza e formazione al crowdfunding collaborando con privati, enti pubblici e del terzo settore e imprese. Ginger gestisce Ideaginger.it, la piattaforma di crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia. I frutti del modello di lavoro di Ginger sono la formazione di una squadra fortemente specializzata che vanta un curriculum con oltre 1.200 campagne attivate e circa 12 milioni di euro raccolti da più di 200.000 sostenitori, con una percentuale di successo delle sue campagne del 95%. Oltre ad aver fornito la piattaforma tecnologica per la raccolta fondi, Ginger ha accompagnato i ricercatori e le ricercatrici attraverso un percorso di formazione e di consulenza al crowdfunding, in cui i team hanno maturato le competenze utili per dare slancio alle proprie campagne e amplificare l’impatto dei loro progetti sulla comunità.