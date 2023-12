Direttiva europea sulle case green, accordo raggiunto il 7 dicembre: cosa cambia?

Lo scorso 7 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo per quanto riguarda la cosiddetta direttiva europea sulle case green.

Adesso si aspetta che l’Epbd - acronimo per Energy Performance of Buildings Directive - venga approvato e successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.

Il prossimo step dell’iter istituzionale è il voto da parte della Commissione Europea, appuntamento per il quale è necessario aspettare il 23 gennaio.

Gli obiettivi sostenibili

La direttiva europea sulle case green mira a raggiungere, come previsto dal programma Fit for 55, uno stock immobiliare a emissioni inquinanti zero entro il 2050.

L’obiettivo in questione è stato fissato tenendo conto del fatto che, secondo autorevoli studi, la situazione attuale vede il parco edifici in UE responsabile del 40% dell’energia consumata a livello comunitario e del 36 per quanto riguarda le emissioni di gas serra.

Vediamo ora cosa è cambiato a seguito del raggiungimento di questo accordo provvisorio.

Cosa cambia per gli italiani

L’accordo provvisorio sulla direttiva europea per le case green prevede, a partire dal 2025, la fine delle agevolazioni fiscali per le caldaie autonome che funzionano grazie a combustibili fossili.

Ci si aspetta quindi, da parte del Governo, una nuova definizione delle regole per il bonus casa.

Il loro scenario attuale, infatti, prevede la possibilità di richiedere l’ecobonus al 50% in caso di acquisto di caldaia a condensazione con un’efficienza energetica minima pari alla classe A, che sale, invece, al 65% nei casi in cui, invece, si ha a che fare con impianti estremamente efficienti che funzionano grazie a sistemi di termoregolazione.

Il testo provvisorio dell’accordo sulla direttiva non ha impattato in alcun modo sulle cosiddette caldaie green, ossia quelle che funzionano tramite l’idrogeno e il metano. Ad oggi, gli esperti di tematiche energetiche non si sbilanciano molto sulla futura gestione degli incentivi relativi a questa tipologia di impianti.

Per avere un quadro più chiaro, si attendono, infatti, le linee guida della Commissione Europea, che dovrebbe definire meglio gli eventuali divieti.

La posizione sugli impianti ibridi

L’accordo provvisorio raggiunto dal già citato trilogo sulla direttiva europea per le case green consente agli Stati UE di concedere incentivi per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi.

L’importante è che questi ultimi funzionino soprattutto grazie al ricorso a fonti di energia rinnovabili.

Sotto a questo cappello è possibile includere, per esempio, le caldaie che funzionano grazie al solare termico, senza dimenticare le pompe di calore.

Come ben si sa, ormai da diversi anni questi sistemi di climatizzazione possono essere acquistati godendo di importanti incentivi che, secondo gli esperti più autorevoli in tema energia, verranno riconfermati.

Stop alle caldaie a gas nel 2040

Il testo dell’accordo provvisorio prevede lo spostamento dell’anno di stop alle caldaie a gas. Se, nel testo originale, al centro di un iter non privo di ostacoli negli ultimi mesi, si parlava del 2035, l’accordo raggiunto il 7 dicembre ha fatto slittare questo limite di 5 anni, ossia al 2040.

Per amor di precisione, è il caso di rammentare che, nei contesti abitativi in cui la caldaia a gas è presente, non si parlerà di illegalità.

Lo stop, infatti, riguarderà le caldaie acquistate per sostituire quelle già presenti o per installare un impianto negli edifici di nuova costruzione.

Dal 2040, ovviamente, cesserà anche la produzione.

Pure per quanto riguarda questo aspetto, è necessario attendere le indicazioni della Commissione Europea.

Queste ultime dovranno stabilire se a essere colpiti dai divieti saranno i combustibili o la tecnologia.