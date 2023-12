Kiev e Washington danno la colpa l’una all’altra per il fallimento militare

Stanno uscendo informazioni finora tenute riservate a proposito delle forti tensioni fra i vertici militari americani e quelli ucraini. Le loro relazioni sono state accompagnate da ostilità e sospetti reciproci per tutto il corso del 2023. In realtà, già dal viaggio di Zelensky a Washington a dicembre dell’anno scorso, si era percepita fra le ambizioni del presidente ucraino e gli obiettivi di quello americano una scollatura notevole, che si è andata allargando man mano che la controffensiva veniva preparata e poi attuata. Di fronte ai microfoni e alle telecamere, i rappresentanti delle istituzioni in Europa e in Nordamerica ribadivano il sostegno incondizionato all’Ucraina come Paese e come esercito. In realtà, soprattutto negli USA non lesinavano dubbi e accuse verso i militari ucraini, ritenuti incapaci di sviluppare tattiche efficaci e di utilizzare adeguatamente gli armamenti forniti con generosità dai membri della NATO. Come riporta il sito Strumenti Politici , gli ucraini a loro volta si irritavano nel vedere come gli americani non comprendessero l’effettiva situazione sul campo e credevano che gli scontri potessero andare molto più facilmente. Dopo le simulazioni di guerra effettuate nella base americana in Germania, USA e UK credevano di aver allestito una strategia efficace contro i russi, ma gli ufficiali ucraini hanno bocciato fin da subito tali metodi di preparazione. Secondo loro, gli alleati occidentali non hanno fornito abbastanza armi e non le hanno date in tempo, per cui le perdite ucraine sono state alte e gli obiettivi non sono stati raggiunti. A Washington pensano invece di aver fatto molto più che abbastanza, e che comunque non avrebbero potuto soddisfare le richieste avanzate dagli ucraini, troppo esose e impegnative.