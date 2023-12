Succhi e marmellate: via libera del Parlamento Europeo all’etichettatura obbligatoria

Via libera del Parlamento Europeo riunito in plenaria all’obbligo di indicare la provenienza della frutta utilizzata in succhi e marmellate. Lo rende noto Coldiretti in riferimento al voto del Parlamento Europeo sula cosiddetta Direttiva “Breakfast”.

La svolta in atto sulla frutta completa un percorso iniziato nel 2000 con l’obbligo di indicare la provenienza della carne bovina consumata che si è esteso grazie alla battaglia della Coldiretti in Europa e in Italia, dal latte alla passata di pomodoro, dai formaggi ai salumi, dal riso e pasta fino, a decorrere dal 1 gennaio 2025, alla frutta e verdura in busta, noci, mandorle, nocciole ed altri frutti sgusciati, agrumi secchi, fichi secchi e uva secca, funghi non coltivati e zafferano.

“Un obiettivo importante sul piano della salute, dell’economia, dell’occupazione e dell’ambiente essendo l’Italia il secondo paese produttore europeo di frutta – spiega Enrico Nada, vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla frutticoltura -. Una notizia che arriva in un momento in cui il consumo di frutta è diminuito insieme alla scomparsa delle piante, dalle mele alle pere, dalle pesche alle albicocche, tanto che la superficie italiana coltivata a frutta si è ridotta, a livello nazionale, a 560mila ettari con la perdita di oltre centomila ettari rispetto a 15 anni fa. Un trend pericoloso favorito anche dalle importazioni di prodotti low cost di frutta da destinare alla trasformazione industriale in succhi e marmellate dall’estero dove spesso non vengono rispettati gli stessi criteri in termini di rispetto dell’ambiente, del lavoro e della sicurezza alimentare, secondo il principio di reciprocità”.

“Un risultato che arriva grazie alle forti sollecitazioni di Coldiretti, impegnata da danni nel percorso di trasparenza dell’informazione ai consumatori sull’origine degli alimenti portati a tavola, a tutela della libertà di scelta. Un esito reso possibile dalla sensibilità dimostrata dagli Eurodeputati che ora dovrà essere difesa al trilogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio”, affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.

Il miele diventa ancora più trasparente con il via libera del Parlamento Europeo all’obbligo di indicare in etichetta le percentuali dei mieli provenienti dai diversi Paesi nelle miscele. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento al voto del Parlamento Europeo sulla cosiddetta Direttiva “Breakfast”.

Il comparto apistico rappresenta un tassello importante per il Piemonte che continua a collocarsi al primo posto tra le Regioni per numero di produttori e produzione, pur subendo le criticità che hanno investito il settore a livello nazionale. Secondo l’elaborazione del Centro Studi Divulga su dati Unioncamere 2022, in Piemonte sono state rilevate 6.125 aziende nel 2022 e oltre 195 mila alveari.

“Una decisione che valorizza maggiormente le produzioni di miele made in Piemonte che devono difendersi dalle importazioni dalla Cina e dall’est Europa che fanno concorrenza al nostro miele – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. I nostri apicoltori devono già fronteggiare i cambiamenti climatici che stanno impattando notevolmente su questo comparto, nonostante la cosiddetta bee economy rappresenti una traiettoria di futuro con una forte spinta all’innovazione soprattutto tra i giovani. Ai consumatori ricordiamo di leggere con attenzione l’etichetta, poiché l’indicazione d’origine è obbligatoria per il miele, e di privilegiare gli acquisti presso i punti di vendita diretta in azienda o nei mercati Campagna Amica”.

Il miele prodotto sul territorio nazionale è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria fortemente sostenuta dalla Coldiretti. La parola Italia deve essere obbligatoriamente presente sulle confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi dell’unione Europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione “miscela di mieli originari della CE”; se invece proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la scritta “miscela di mieli non originari della CE”, mentre se si tratta di un mix va scritto “miscela di mieli originari e non originari della CE”.