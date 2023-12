Lombardore-Front: altri 2,6 milioni dalla Regione Piemonte per il collegamento stradale

Altri 2,6 milioni di euro per la Variante della Sp460 Lombardore-Front dalla Giunta regionale per far fronte ai rincari dei costi delle materie prime e garantire tutto il finanziamento necessario a realizzare l’opera. Un segnale di impegno concreto verso lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Con delibera di Giunta è stato approvato lo stanziamento aggiuntivo di 2,6 milioni di euro per completare il progetto del 1° lotto della Variante alla Sp460, il tratto cruciale da Lombardore a Front.

La cifra si aggiunge al primo stanziamento da 400 mila euro destinati alla progettazione a maggio 2021 e ai 33 milioni di fondi Fsc per la realizzazione dell’opera.

Con la cifra aggiuntiva individuata dalla Regione si garantiscono ora anche gli extra costi, generati dal caro materie prime e dalla contingenza internazionale, evidenziati durante la fase progettuale realizzata da Città Metropolitana di Torino, in confronto con i Comuni interessati.

"Un opera che fino al 2019 era solo un desiderio da parte dei sindaci e del tessuto industriale di quell'area diventerà presto realtà grazie alla determinazione di questa dell'amministrazione regionale" dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Marco Gabusi.

La settimana prossima, sono previsti nuovi tavoli di confronto tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e gli agricoltori, per arrivare a un accordo che consenta di realizzare il miglior collegamento possibile nel rispetto primario dell'opera e del minimo impatto ambientale.

L’Assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Piemonte dichiara: “Questa decisione conferma la forte volontà della Regione, guidata dal presidente Alberto Cirio, di accelerare la realizzazione di un’opera strategica per il Canavese, attesa da oltre vent’anni. Un nuovo metodo che ci ha portato in soli due anni a passare dalle parole ai fatti".

Conclude il Presidente Alberto Cirio: "Con questo passo avanti, il progetto si avvia a superare lo stadio progettuale per entrare nella fase di costruzione, dimostrando la determinazione e l’azione concreta dell’amministrazione regionale nel concretizzare un sogno che ha animato la comunità per troppo tempo".