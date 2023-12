Smog e traffico allo Juventus Stadium, Ricca e Parisi (Lega): "Si ascoltino i cittadini, basta traffico inutile"

L'annunciata modifica della segnaletica stradale nella zona dell’Allianz Stadium con l’obiettivo di spostare il traffico verso Savonera al termine delle partite non ha riscosso molto successo e continua ad infiammare la polemica politica.

Sempre da Collegno arriva un altro no, stavolta dal segretario cittadino e capogruppo della Lega al Comune di Collegno, Giovanni Parisi: "Questa annunciata modifica è la dimostrazione di ciò che diciamo da tempo. Purtroppo Collegno non ha più un peso politico nei tavoli istituzionali. Una debolezza di fondo che traspare dalle reazioni del centrosinistra collegnese ma che è il risultato di questa legislatura che sta finalmente giungendo a conclusione. Ad ogni modo, non possiamo subire le decisioni prese dal capoluogo senza nemmeno essere interpellati e Savonera non è la soluzione dei problemi torinesi".

"Assurdo gravare su Collegno con una nuova ondata di traffico. Si studino soluzioni condivise con la città e con i suoi cittadini - afferma il capogruppo della Lega al Comune di Torino Fabrizio Ricca -. In questi casi la concertazione è d’obbligo e visto che ci possono essere alternative, si provi quanto meno a valutarle".