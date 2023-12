Robaldo e il Toro, è la volta buona: "Il 4 maggio 2024 la prima partita delle giovanili". Sognando la Under23

Robaldo, è la volta buona. E il 4 maggio 2024 - non una data a caso per il popolo granata - si giocherà la prima partita. Anche se la conclusione delle operazioni sarà solo nel maggio 2025.

Si solleva il sipario sul progetto del Centro sportivo che diventerà la casa delle giovanili del Torino. Quattro campi da calcio, di cui tre regolamentari, in strada Castello di Mirafiori. Ci saranno due tribune da 500 e 250 posti, spogliatoi, palestra, uffici, magazzini, ma anche ristorante e altri servizi.

" È una giornata storica e siamo straordinariamente contenti - dice il sindaco, Stefano Lo Russo -. Abbiamo rimesso il dentifricio nel tubetto, come si dice, e siamo riusciti a condurre in porto una situazione che si era complicata, incastrato a livello di burocrazia e che va nell'ottica di rendere Torino e il Torino davvero una cosa unica, essere una città che consolida la presenza di una grande società sportiva professionistica, con tutti i suoi impianti".

"Non importa il passato - dice il presidente del Torino, Urbano Cairo -. Quel che conta è il futuro e ora che ci sono tutti i permessi possiamo procedere a costruire. Vogliamo fare una cosa che sia la più adatta a quello che ci può servire. Abbiamo ridotto i campi da 5 a 4, di cui però tre regolamentari e uno, più piccolino, utilizzabile da tutti i residenti della zona".

I tempi, questa volta, sono stati rapidi. "Abbiamo trovato una centrale elettrica di alta tensione interrata di cui non sapevamo dell'esistenza, ma anche questo è stato superato. Il progetto è eco compatibile e attento all'ambiente, nel grande rispetto della sensibilità su questi temi. Ci saranno pannelli fotovoltaici per fornire parte dell'energia e anche l'erba sintetica è di ultima generazione", aggiunge Cairo. "È un investimento importante, che si affianca al Filadelfia. Qui si allenerà dalla Under12 alla Primavera. E chissà, magari, in futuro una Under23. Deve essere la casa del Toro e dei giovani del Toro".