Cosa prevedono per noi le stelle: l'Oroscopo di Corinne

ARIETE: Ad intermittenza, come le lucine delle stradine illuminate, apparirete impavidi e svogliati, spensierati ed accigliati, con tante faccende da smaltire e altrettanta voglia di poltrire ma, a tal riguardo, rammentate che soltanto dandovi una smossa porterete ogni incombenza a buon fine… Spuntano pure: un essere fragilino da rasserenare, una stupefacente novella, una variazione sui programmi di Natale e una intorpidita capatina in botteghe e caratteristici mercatini.

TORO: Potenziare l’autostima, pensare in positivo, difendere ideali e passioni, osservare vecchie tradizioni, è la missione che le smaglianti stelline affidano a chi non sa ciò che vuole o pur sapendolo non riesce ad ottenerlo. Le giornate appaiono stressanti ma anche appaganti così come una notizia strabiliante, una telefonata impensata od un incontro vi rallegreranno. Per Natale organizzate tutto minuziosamente al fine di non esaurirvi all’ultimo istante. Festa a cui aderire.

GEMELLI: Sedete davanti ad un simbolico caminetto a guardare il ceppo della speranza accendersi su delle festività abbastanza serene dove il regalo più bello consisterà nell’appurare che un sogno si sta per realizzare, che avrete la vostra rivincite personali o le giuste ricompense per un sacrifico morale. Fattibile pure uno scambio di regalini, delle visite ma anche il proseguo di una situazione, spettante voi o congiunti, atta a far penare. Propensione a spaccare oggetti o palline.

CANCRO: Non sembra abbiate molta voglia di gozzovigliare preferendo al caos la calda atmosfera di un Natale dai sapori antichi da trascorrere insieme a selezionati commensali anche se un’affermazione indelicata farà comprendere la vera natura di una persona forse troppo mitizzata. In posti affollati badate a dove parcheggiate e tenete sotto strettissima sorveglianza borsa, portafogli ed aggeggi vari. Un figliolo farà una specie di improvvisata. Scambio di doni.

LEONE: Il trigono di Marte spruzzerà sul cammino delle gocce di ilarità e anche se qualcosa impensierisce riuscirete egualmente a trascorrere delle giornate decenti. Sarete altresì assai indaffarati ma pure così distratti dallo scordare facilmente scadenze o ricorrenze. Non mancheranno delle arrabbiature con un componente del nucleo familiare, delle strenne da dispensare, un acciacco stagionale e cosine da sistemare all’interno di un locale. Domenica movimentata.

VERGINE: La verità e la ragione non stanno mai da una parte sola: ascoltate quindi più campane prima di esprimere giudizi su specifiche persone e non programmate adesso l’andazzo di un Natale o Capodanno riservanti delle variazioni. Si profilano altresì delle dispute con testoni o musoni, un regalo beneaccetto, delle serate spumeggianti e degli incomodi vaganti. Week end adatto a shopping, mangiate in compagnia, giri tra mercatini, visite di cortesia. Acciacchi stagionali.

BILANCIA: Vi state accostando al Natale con tanti punti interrogativi a cui non riuscite a dare una risposta, l’obbligo di sfoggiare uno smagliante sorriso anche quando le faccende sembrano non quadrare e uno stato d’ansia arduo da placare. Ma le stelle, in vena di avvenenze, illumineranno la via dandovi delle dritte sul come imparare a vivere meglio. Tassativo perdonare un torto e preparare un omaggio per chi vi è sempre stato accanto. Incontri o ritrovi nel week end.

SCORPIONE: Bisogna avere la pazienza di un santo per sopportare certi elementi ma, per non creare scompigli, vi toccherà fare finta di niente specie adesso che si sta avvicinando il Natale. Anche il settore materiale serberà delle incognite e sarebbe opportuno non esagerare con le spese. In amore invece succederanno dei fatterelli anomali e qualcuno verso il week end vi farà incavolare. Per i novembrini è in arrivo una eclatante notizia. Raffreddori in agguato e regalini da acquistare.

SAGITTARIO: La settimana appare convulsa, sia per il dover risolvere un problema, sia per le miriadi di cosine da sistemare, il tutto accompagnato da un fondo di tristezza atto a rendervi un po’ apatici. La disarmonia di Saturno ha procacciato mesetti tosti e vorreste che le faccende filassero meglio, ma nei prossimi giorni il rivedere un’amica, ricevere un omaggio o liberarvi di un fardello vi renderà più pimpanti. Compleanno singolare con sorpresina finale e fatto strano che sta per accadere.

CAPRICORNO: Da buoni amanti della genuinità pensate di trascorrere le feste, in primis il Natale, senza tanti fronzoli e ci riuscirete indipendentemente da un paio di contrattempi atti a far salire i fumenti. Un sistema operativo scompaginato, un disturbo, delle ansie o un guizzo di stanchezza colpiranno a tradimento ma tutto svanirà a seguito di una bella notizia o un burlesco ma carino avvenimento. Gioie da figlioli, alterchi col partner e carinissima personcina da ricordare con un pensierino.

ACQUARIO: Abbisognando di pace ed equilibrio ci rimarrete maluccio nel constatare che c’è chi si diverte a sconquassare i piani però, a parte qualche intoppo ed un corruccio, vi incamminerete verso un Natale gioioso dove le dimostrazioni di benevolenza, i regali e le improvvisate non mancheranno. Per anticipare il favorir della buona sorte acquistate dei datteri, delle nocciole e del pungitopo da introdurre nell’abbellimento del desco natalizio. Attenti a non prendere freddo!

PESCI: Il primo quarto di Luna del 19 dicembre sosterrà delle strane ma esatte sensazioni, delle proposte da vagliare, un incremento di stress sia fisico che mentale. Chi lavora autonomamente giungerà a domenica estenuato ma contento di una ripresa che sembrava vacillare e per una buona fetta di nativi i prossimi dì saranno carichi di emozioni, incontri casuali, auguri peculiari e contiguità con soggetti originali. Come scaccia guai appendete all’uscio del vischio o un Babbo Natale!

E che le stelle, in prossimità del Natale, regalino a tutti qualcosa di speciale!