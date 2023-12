Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte): “Tre nuovi finanziamenti ai distretti commerciali canavesani”

Arrivano tre nuovi progetti di rilancio del commercio di vicinato in Canavese, tra quelli ammessi al finanziamento regionale di 8.741.777 euro nel recente bando del 2023.

"La Regione continua così il suo impegno - annuncia il Consigliere regionale della Lega Andrea Cane - a favore dei distretti urbani e diffusi del commercio.



L'Assessorato al Commercio guidato da Vittoria Poggio crede in questa azione di rilancio, tanto che nuovi strumenti finanziari saranno introdotti per potenziare ulteriormente i piani di rigenerazione urbana.

In Canavese, riceveranno il contributo regionale il distretto urbano del commercio di Rivarolo Canavese, con il progetto Vivi Rivarolo, che avrà 287.779 euro, il distretto urbano del commercio Cuorgnè nel cuore, con capofila Cuorgnè, con 287.889 euro e il distretto del commercio Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano, con capofila Romano Canavese, che riceverà 160.699 euro.

Questi finanziamenti rappresentano un passo significativo nel sostegno e nello sviluppo del commercio locale, contribuendo in modo tangibile alla crescita economica e alla vitalità delle aree coinvolte".