Domenica sit-in per Ucraina, democrazia in Iran e Israele: "Ricordiamo i 137 ostaggi nelle mani di Hamas"

"Democrazie sotto attacco. Uniti in difesa della libertà". È questo il titolo della mobilitazione che si svolgerà domenica dalle 16 in piazza Carignano contro l'“Asse Totalitario” composto da Hamas, Iran, Russia, Cina e Corea del Nord. Un sit-in in difesa dell'Ucraina, Israele e per chi si batte per la democrazia in Iran.