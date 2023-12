Torino 2025, due sport opzionali: ski orienteering a Pragelato e sci alpinismo a Sestriere

I FISU Games invernali si allargano: il Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025 ha annunciato che lo sci alpinismo (ski mountaineering) e lo ski orienteering (conosciuto anche come sci-orientamento) saranno entrambi aggiunti al programma, dopo l’approvazione formale della FISU di questa settimana.

Lo sci alpinismo è stato inserito come sport riconosciuto dalla FISU durante la riunione del Comitato esecutivo tenutasi a Chengdu, in Cina, a luglio. Il riconoscimento di questo sport ha aperto le porte alla possibilità di organizzare eventi di sci alpinismo sotto la bandiera della FISU, come ad esempio i FISU Games di Torino 2025. A novembre, questa partnership è stata formalizzata con la firma di un memorandum d’intesa tra la FISU e la Federazione Internazionale di Sci Alpinismo (ISMF).

Lo sci alpinismo vede gli atleti sciare in salita e in discesa utilizzando le abilità alpinistiche per gareggiare su terreni innevati e montuosi e può essere fatto risalire alla necessità preistorica di spostarsi efficacemente su paesaggi invernali collinari e montuosi. È il 78° sport riconosciuto dalla FISU e vedrà la sua prima gara omologata svolgersi all’evento Jennerstier di Berchtesgarden (Germania) il prossimo febbraio. Gli studenti atleti si sfideranno in una gara verticale che darà ufficialmente il benvenuto a questo sport nel programma FISU.

Ai FISU Games di Torino 2025 si svolgeranno gare di sprint e vertical per donne e uomini, oltre a una staffetta mista. Le gare si svolgeranno a Sestriere, che ha radici storiche della FISU avendo ospitato la quarta Universiade invernale nel 1966.

«Il lungo processo di valutazione e la buona collaborazione con l’ISMF (International Ski Mountaineering Federation) ci ha mostrato che questo sport è molto popolare in molti Paesi invernali. Far parte del programma dei Giochi invernali FISU di Torino 2025 creerà una buona eredità per lo sport universitario stesso. Siamo certi che il Comitato Organizzatore di Torino, insieme alla FISU, abbia preso una decisione giusta e duratura per contribuire allo sviluppo di questo sport. Ospitare il Sestriere Village significa ricordare l’Universiade invernale del 1966 e saremo tutti felici di vedere questa stazione sciistica come parte dei Giochi invernali FISU di Torino 2025», ha dichiarato il direttore dei Giochi invernali FISU Milan Augustin.

Lo ski orienteering farà la sua seconda apparizione ai FISU Games, dopo essere stato in programma a Krasnoyarsk (Russia) nel 2019. Questo sport invernale di resistenza combina lo sci di fondo e la navigazione su piste da sci di fondo battute su terreni accidentati. È un equilibrio tra la capacità dell’atleta di scegliere i percorsi migliori utilizzando le proprie abilità tecniche di sciatore e la necessità di resistenza fisica e forza.

I Campionati FISU 2024 di ski orienteering si terranno a Lenzerheide (Svizzera) dal 12 al 16 gennaio. Questa sarà la quarta edizione: le precedenti si sono svolte a Tula (Russia) nel 2016, a Tartu (Estonia) nel 2018 e, più recentemente, a Jachymov (Cechia) nel 2022. Questo sport diventerà inoltre uno sport obbligatorio dei Giochi invernali FISU a partire dal 2027.

Per i FISU Games di Torino 2025, le gare di sprint femminile e maschile e la staffetta sprint mista si terranno a Pragelato. Il centro ospiterà anche gare di sci di fondo e biathlon e non è nuovo ad accogliere importanti competizioni internazionali, essendo stato sede dello sci di fondo alle Universiadi invernali di Torino del 2007 e ai Giochi olimpici invernali del 2006.

«Lo ski orienteering è stato per la prima volta parte del programma sportivo dell’Universiade invernale di Krasnoyarsk 2019 in Russia. Dopo diversi campionati mondiali universitari FISU, diventerà uno sport obbligatorio per i Giochi invernali FISU a partire dal 2027 e ne siamo molto orgogliosi. La lunga collaborazione con la IOF (Federazione Internazionale di Orienteering) è stata fruttuosa», ha aggiunto Augustin.

Il Presidente dei Giochi Universitari Mondiali Invernali Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti, ha dichiarato: «I Giochi di Torino 2025 si arricchiscono ulteriormente grazie alla collaborazione tra il nostro Comitato e la FISU che ha portato all’ingresso dello sci alpinismo, che si terrà a Sestriere, e dello ski orienteering, che si terrà a Pragelato. Sestriere entra così a far parte della famiglia delle città ospitanti i Giochi FISU, insieme a Torino, Bardonecchia, Pragelato e Torre Pellice. Si tratta di un ritorno molto gradito, che ha un significato storico in quanto un’edizione invernale dell’Universiade portava il nome di Sestriere nel 1966. La RoadTO2025 continua ad aggiungere tasselli fondamentali».

«L’allargamento delle Universiadi a Sestriere e l’arrivo di due discipline come lo sci alpinismo e lo ski orienteering, dimostrano che la nostra scommessa era giusta fin dal principio e che il Piemonte era la regione giusta in cui far approdare questo evento – afferma l’assessore regionale allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca -. Siamo certi che le nostre montagne saranno una scoperta eccezionale per tutti gli atleti che parteciperanno ai Giochi di Torino 2025».