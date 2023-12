Da Torino a Miami per poter camminare: la battaglia di Kevin Polidoro

Kevin Polidoro ha compiuto 6 anni pochi giorni fa, è nato a Torino il 5 dicembre 2017. È affetto da una rarissima malattia (colpisce un bambino su un milione), chiamata emimelia tibiale 5c, cioè l'assenza della tibia che gli impedisce di camminare in maniera autosufficiente. Ma non è una malattia incurabile: in Italia l'unica soluzione era l'amputazione, ma negli Stati Uniti c'è la possibilità, con una serie di operazioni e riabilitazioni, di ridare a Kevin una gamba dritta.

Da Torino a Palm Beach

A raccontare la storia del piccolo torinese è il vicepresidente della Circoscrizione 3. Francesco Aglieri Rinella, che ha preso a cuore la situazione promuovendo la raccolta fondi che sta mettendo in campo la famiglia per pagare le cure necessarie a Palm Beach, vicino Miami. Rinella ha anche organizzato da poco una cena di beneficenza, dove Kevin ha ringraziato "per la sua gamba nuova".

Più interventi nel tempo

In realtà la 'gamba' di Kevin è un supporto momentaneo, il bambino ha bisogno di almeno altri 3 interventi, dal costo notevole, da effettuare durante la crescita. "Questa malattia rara ha una cura - ha spiegato Aglieri Rinella -, non servono i soldi per la ricerca, ma l'assenza di questa tecnologia sanitaria sul territorio europeo fa sì che da tutta Europa chi ne è affetto sia costretto ad andare a Miami. Ho conosciuto Kevin e la famiglia durante una festa istituzionale di quartiere e come privato cittadino ho da subito sostenuto la loro causa. La cura c'è ed è pronta, non è qualcosa che deve essere inventato, da qui la frustrazione della famiglia: una volta curato il bambino potrà fare una vita completamente normale".

La raccolta fondi