Volley A1/F: sold out a Villafranca Piemonte per le campionesse di Conegliano

Sulla carta la missione è impossibile. Ma l’anno scorso la Wash4green Pinerolo era riuscita a sfilare un punto Prosecco Doc Imoco Conegliano, in trasferta. Un risultato che aveva spianato la strada verso una salvezza molto complicata. Le giocatrici di coach Michele Marchiaro ci riproveranno domani, domenica 17 dicembre, alle 17, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, che, per l’occasione, è già sold out.

Non sarà per nulla facile, visto che la squadra di Daniele Santarelli, campionessa d’Italia non ha ancora lasciato un punto per strada in 11 gare di regular season e punta a chiudere un girone d’andata da record, senza sbavature.