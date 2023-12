Basket |

Reale Mutua, Torino perde Vencato per la gara contro Treviglio: risentimento muscolare

Il play ha sofferto un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra in allenamento. Presto nuovi esami

A poche ore dalla palla a due, Reale Mutua Torino perde Luca Vencato per un infortunio muscolare in allenamento (Foto: Giulia Serafini)

Reale Mutua Torino perde un pezzo importante della sua rosa in vista della gara di questa sera contro Gruppo Mascio Treviglio. I gialloblu allenati da coach Franco Ciani, infatti, devono rinunciare a Luca Vencato: il play ha infatti accusato un infortunio muscolare durante l'ultimo allenamento ed è costretto a dare forfait.

In particolare, l'atleta ha sofferto di un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra. Nei prossimi giorni, Vencato sarà sottoposto ad esami strumentali per definire al meglio l’entità dell’infortunio. Per questa sera, i torinesi dovranno chiedere minuti in più alla rotazione degli esterni, per sopperire alla sua mancanza.

MSci

