Auto esce di strada a Barone Canavese: muore sul colpo una donna ultranovantenne, al volante c'era la figlia

Tragedia nella giornata di oggi, nel Canavese, dove una donna ultranovantenne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale.



Sono ancora in corso le ricostruzioni per arrivare a capire le cause e la dinamica che hanno portato al decesso della vittima, che stava viaggiando insieme alla figlia, al volante.



L'auto - una Dacia - stava procedento a Barone Canavese lungo via Torino. All'improvviso, forse per l'attraversamento di un animale, la vettura è uscita di strada andandosi a schiantare. L'anziana è morta sul colpo.





Sul caso indagano i carabinieri di Chivasso, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari.