Brutto incidente questa mattina allo svincolo Debouchè: un'auto finisce nella scarpata: 4 feriti

Brutto incidente questa mattina lungo la tangenziale di Torino, all'altezza dello svincolo di Debouchè. Per cause e secondo una dinamica ancora da ricostruire, una vettura di colore blu è sfuggita al controllo del conducente uscendo di strada e terminando la sua corsa in fondo alla scarpata.



Il tutto è successo in direzione Milano. A bordo dell'auto, c'erano quattro persone rimaste ferite. Tre di loro sono state soccorse e portate al Cto: due in codice verde e una in codice giallo. Codice giallo anche per la quarta persona rimasta ferita, portata al Santa Croce di Moncalieri.



Sul posto, insieme agli agenti della Polizia Stradale, sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco. Nessuna problematica alla circolazione.