Tangenziale di Torino, un'auto esce di strada all'altezza di Santena e finisce nella scarpata

Incidente lungo la tangenziale di Torino, il secondo - nella giornata di oggi - che vede nella zona Sud dell'anello che circonda la città un'auto uscire di strada e ribaltarsi in una scarpata.



E' successo tra Santena e Trofarello, senza il coinvolgimento di altre vetture, in direzione Milano. L'auto si è ribaltata nella scarpata, ma non si registrano feriti e non c'è stata alcuna problematica alla circolazione.