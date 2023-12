3 criptovalute Web 3.0 in presale che sfruttano l’intelligenza artificiale

Sebbene se ne parli come se fosse una novità nel campo tecnologico, l’intelligenza artificiale viene utilizzata da anni in diversi campi. Basta pensare a quello dei videogame, dove viene impiegata per il comportamento dei cosiddetti NPC (personaggi non giocanti), dai nemici o dai compagni di squadre in un gioco sportivo.

La tecnologia si è ovviamente evoluta, con l’arrivo dei chatbot come Chat GPT, Bard e Gemini, recentemente sviluppato da Google. I chatbot IA, così come i generatori di immagini, hanno destato diverse preoccupazioni sia per il futuro del lavoro, sia per l’autenticità dei contenuti pubblicati sui diversi media.

L’intelligenza artificiale ha fatto breccia anche nel mercato delle criptovalute, specialmente nel settore dei cosiddetti token Web 3.0. Tra i progetti più interessanti del momento, troviamo yPredict, Launchpad XYZ e Meme Kombat.

Vediamo qui di seguito quali sono le loro caratteristiche principali e cosa possono offrire ai trader interessati.

yPredict: un ecosistema All-In-One

yPredict offre servizi a trader, analisti SEO e sviluppatori di modelli predittivi, attraverso un’unica piattaforma.

I trader potranno ricevere previsioni sul valore degli asset digitali, fornite da una IA tramite modelli predittivi progettati da esperti. Questi modelli si potranno acquistare sul marketplace della piattaforma, in modo da trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, l’IA si occuperà dei segnali di trading e dell’analisi del sentiment di mercato. I trader potranno ricevere gli indicatori tecnici migliori per l’analisi di un determinato asset, in modo da poter preparare delle strategie oculate per i propri investimenti.

Per l’analisi SEO, yPredict mette a disposizione il Backlink Estimator e il yPredict Editor, due strumenti utili per ottimizzare l’indicizzazione dei siti web attraverso backlink, parole chiave e contenuti di qualità.

yPredict si basa sul token nativo YPRED, necessario per abbonarsi alla piattaforma e accedere ai servizi. Il token viene venduto a 0,11 dollari in presale, mentre il valore previsto per il listing è di 0,12 dollari.

La presale del progetto ha raccolto più di 5,4 milioni di dollari e si trova nella sua fase finale.

Launchpad XYZ: un portale Web 3.0

Secondo gli analisti, il Web 3.0 è il futuro di internet. Tuttavia, al momento si rivela poco accessibile a chi non conosce il settore degli asset digitali.

Per questo Launchpad XYZ vuole diventare un portale Web 3.0, con strumenti intuitivi dedicati ai trader alle prime armi. Il terminale di trading della piattaforma integra l’intelligenza artificiale Apollo, in grado di fornire informazioni sulle criptovalute più famose e dare suggerimenti per gli investimenti.

Inoltre, l’algoritmo Launchpad Quotient preparerà classifiche di asset digitali, in base al loro grado di affidabilità.

Launchpad XYZ mette a disposizione degli utenti librerie dedicate ad NFT e metaversi, oltre a un gaming hub dove è possibile trovare tutti i giochi P2E (Play To Earn) usciti sul Web 3.0. I neofiti potranno consultare utili articoli e guide che illustrano i vantaggi e i rischi del nuovo internet.

Per usare i servizi sulla piattaforma è necessario comprare il token LPX, venduto in presale a 0,0445 dollari. Launchpad XYZ ha raccolto più di 2,1 milioni in presale.

Meme Kombat: una piattaforma di gioco P2E

Sebbene non venga ancora visto di buon occhio dalla community del gaming tradizionale, il P2E (Play To Earn) è in continua evoluzione, grazie a delle piattaforme Web 3.0 che sfruttano la meccanica in modo innovativo.

Meme Kombat è una piattaforma di gioco basata sul token nativo MK. I giocatori potranno comprare e mettere in stake il token, utilizzando una parte per puntare su combattimenti tra i personaggi delle meme coin più famose.

Per rendere gli scontri imprevedibili, Meme Kombat si avvarrà di un’intelligenza artificiale. Gli utenti quindi, dovranno valutare gli odds, le caratteristiche dei combattenti e le meccaniche in-game, per poter indovinare il risultato e vincere ricompense in MK.

L’intelligenza artificiale si occuperà anche della parte grafica del gioco, mostrando divertenti immagini delle mosse speciali dei combattenti.

Tutte le transazioni e i risultati delle battaglie verranno registrati sulla blockchain, per garantire il massimo della trasparenza agli utenti.

La presale del progetto ha raccolto oltre 3,3 milioni di dollari, a dimostrazione dell’interesse degli appassionati di gaming e dei trader. Il token MK viene venduto a 0,235 dollari e si può acquistare tramite ETH, USDT e BNB. I token comprati in presale verranno subito messi in stake con un APY attuale del 284%.

