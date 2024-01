Guida a 31, il gioco di carte natalizio super divertente

Un gioco di carte non da tutti conosciuto ma comunque molto divertente: è 31, e rappresenta un ottimo passatempo natalizio per le famiglie che si riuniscono. Ma come si gioca e cosa c'è da sapere a riguardo? Partiamo col dire che la logica somiglia a quella della mambassa, dove si utilizza un mazzo di carte da 40, che possono essere napoletane, piacentine o di altra tipologia. L'importante è che ci siano i 4 semi ben distinti con 10 carte che vadino dall'asso al Re. Si gioca minimo in 4 e massimo in 7. Se si utilizza un mazzo singolo la dinamica del gioco sarà ancora più semplice.

Regole base e obbiettivo del gioco

L'obbiettivo del gioco è l'eliminazione dal tavolo degli avversari utilizzando modi differenti e senza seguire una regola preimpostata. Ogni giocatore ha il compito di preparare tre puntate dello stesso valore, con la classica corsa alle monetine che si fa durante le vacanze e che rappresentano le "vite": sarà proprio chi le perde tutte e tre ad essere eliminato dal gioco. Vince invece chi resta per ultimo portandosi a casa ciò che è stato incassato nel piatto. Per cominciare il mazziere distribuisce tre carte coperte a ciascun partecipante, compreso se stesso. Il "tallone" di carte rimanenti dovrà essere sistemato sul tavolo, al centro. Si scoprirà una sola cartà che fungerà da base alla pila degli altri scarti. Le carte si potranno toccare soltanto nel momento in cui il mazziere bussa sulla superficie da gioco: questa regola è da tenere ben in mente, perché se le carte verranno toccate prima si rischia di perdere una vita. Può succedere che gli ultimi due partecipanti rimasti con una sola vita a testa abbiano lo stesso punteggio: qui dovranno rientrare tutti i giocatori, compreso quelli già eliminati e con una sola vita si continuerà il gioco.

Punteggi e concetto di "bussata"

Il punteggio composto da ogni singola mano è dato dalla combinazione di carte che hanno lo stesso seme. Quando un giocatore fa 31 punti, dato che tutte e tre le figure delle carte valgono ciascuna 10 punti, deve interrompere la mano e mostrare le sue carte, anche se si fa 31 giocando al primo giro: in questo caso tutti i giocatori restanti perdono una delle puntate residue che andranno ad arricchire il piatto. In caso di parità sarà chi bussa per primo a perdere. Ma cosa significa bussare? Qual'è il concetto di bussata? Il giocatore che "bussa" sistema nel mazzo degli scarti la carta che avrebbe potuto scegliere di pescare: la bussata, che si fa sul tavolo, è un segno per dare l'avviso ai partecipanti che è in corso l'ultimo giro. La "bussata" si può effettuare alla prima mano, dopo che il precedente partecipante al gioco ha scartato una figura. Dopo la "bussata" sarà il giocatore con il punteggio minore a perdere una posta. Vantaggio rilevante di questa giocata è che si è coperti da un possibile 31.