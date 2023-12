One Piece, metal demenziale e le atmosfere di Tim Burton: grande successo all'Oval per la "Xmas Comics & games"

Si è chiusa domenica 17 dicembre la nona edizione di Xmas Comics& Games, la grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema. Sono stati oltre 25.000 gli appassionati che hanno affollato l’Oval Lingotto Fiere nei due giorni di evento, ribattezzato” quest'anno Nightmare Before Xmas Comics&Games, in omaggio al celebre film Nightmare before christmas ideato da Tim Burton che nel 2023 festeggia i 30 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Gli eventi sold out: Steven John Ward, Nanowar e Spleen Ochestra

Sono stati un successo preannunciato i due eventi con lo special guest di questa edizione, l’attore Steven John Ward, interprete del personaggio di Mihawk nella serie tv One Piece, tratta dall’omonimo manga giapponese – il più letto di tutti i tempi – ideato da Eiichirō Oda. Ward è stato protagonista di due conferenze partecipatissime sul palco e di cinque meet&greet con il pubblico, dove ha firmato centinaia di autografi e scattato foto con i fan, arrivati appositamente da tutta Italia e da Francia, Germania, Spagna e Svizzera.

Centinaia di curiosi e appassionati anche per l’appuntamento con i due dei doppiatori italiani del live action One Piece, Alex Polidori e Manuel Meli, protagonisti di una intervista doppia andata in scena sul palco domenica pomeriggio.

Migliaia di persone hanno affollato i tre concerti in programma sul main stage: i Five Ways To Nowhere, band torinese che ha proposto uno show mix tra Hard Rock e Metal, i Nanowar of Steel, una della band più celebri della scena rock comica nazionale, e il gran finale con la Spleen Orchestra, che ha incantato il pubblico dell’oval con uno spettacolo unico in omaggio al genio di Tim Burton, in bilico tra musica e narrativa cinematografica, con trucchi, costumi, scenografie ed effetti speciali.

Sempre nell’ambito del tributo al regista californiano, il Museo Nazionale del Cinema ha proposto sul palco un dialogo tra il Direttore del Museo Domenico De Gaetano e Stefano Bessoni, regista, illustratore e animatore stop-motion in cui hanno esplorato l’immaginario mondo di Tim Burton attraverso i suoi personaggi macabri e romantici.

Buona l’affluenza anche per le presentazioni editoriali, come l’anteprima assoluta di Julian, nuova graphic novel scritta da Carlo Lucarelli e Stefano Fantelli, disegnata da Marcello Mangiantini e colorata da Letizia Castagna (Cut-up Publishing) che uscirà in libreria ad aprile, e Zico e la magia del primo albero (ed. Astragalo), favola ecologica per ragazzi scritta da Alberto Glisoni e illustrata da Vittorio Pavesio.

Il successo della Zona Rossa

Grande successo preannunciato anche per la Zona Rossa - un unicum in Italia - l’area riservata ai maggiorenni dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità. Migliaia di persone nei due giorni hanno ammirato le quattro mostre tematiche, di cui tre dedicate agli ospiti dell’area – Ester Cardella, Kristits e Daniele Daccò, e una dedicata ai grandi autori erotici giapponesi, curata da Magic Press. Il pubblico ha inoltre potuto chiedere disegni e sketch personalizzati ai quattro giovani autori della sexy artist alley e acquistare fumetti erotici nel punto vendita dedicato a cura di Tora Store-Magic Press.

Centinaia di bambini nel Villaggio di Babbo Natale

Rosso, ma di tenore ben diverso, anche il Villaggio di Babbo Natale, una delle novità di questa edizione: ha accolto durante tutto l’evento centinaia di bambini, che hanno partecipato ai Santa Claus Workshop, laboratori creativi in cui hanno realizzato lavoretti artistici e decorazioni natalizie con materiali di riuso e riciclo, e si sono scatenati con i Balli di Natale, accompagnati dagli Elfi Caramello, Cioccolata e Noisette. Nonostante i tentativi di sabotaggio del cattivissimo Grinch, Babbo Natale ha incontrato i bimbi, posando insieme a loro sul trono per una foto, mostrando il magico orologio del tempo e raccogliendo le letterine di regali nella cassetta della posta.

Oltre 90 partecipanti alla competizione Cosplay internazionale.

Xmas Comics si conferma come uno degli eventi italiani con la maggiore presenza di cosplayer, sia come pubblico della fiera sia soprattutto come partecipanti alle gare. Sono più di 90 i partecipanti alla sfilata competitiva di domenica 17, valida anche come tappa italiana di qualificazione della gara internazionale NCC - Nordic Cosplay Championship, a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa. Il vincitore, Edoardo, che ha impersonato il personaggio della serie tv giapponese Winspector, volerà in Svezia a luglio 2024 per la finale.