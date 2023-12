Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo festeggia con Prosecco Doc

La Wash4green Pinerolo sfila il primo punto della stagione a Prosecco Doc Imoco Conegliano in una gara epica al Pala Bus Company e si porta a casa anche la qualificazione alle finali di Coppa Italia. Protagonista del quarto e determinante parziale, Maja Storck, che Marchiaro preferisce a Németh in un momento caldo. L’impresa di stasera a Villafranca Piemonte fa tornare in mente quella dello scorso anno, che aveva poi spianato la strada per la storica salvezza.

Primo set

Le ‘pinelle’ giocano sulle ali dell’entusiasmo, frenano la Haak e volano sul 9-5. Un punto assegnato a Conegliano per un tocco contestato, ferma il gioco. Passa troppo tempo, la panchina non può più chiedere il videocheck e le ospiti si prendono l’11-8. Infilano poi altri due punti, portandosi a -1 (11-10). Il pari arriva con un ace di Gennari: 15-15. E subito dopo un errore di Sorokaite regala il sorpasso alle venete. La stessa Sorokaite viene messa in difficoltà in ricezione e Pinerolo scivola a -2. Il finale è di Haak. Il parziale si chiude 21-25.

Secondo set

Dopo un primo set problematico, Sorokaite si ritrova al servizio e Pinerolo va sul 4-2. Ma il turno in battuta di Haak è devastante e le venete mettono la freccia: 5-6. Il parziale, però, prosegue praticamente punto a punto fino al set point per Pinerolo, grazie a una fucilata di Ungureanu (24-23). Conegliano però ci mette una pezza con Lanier su una palla contesa con Cambi. Non riesce invece a fermare prima che cada in terra l’attacco di Sorokaite, che riscatta il primo parziale: 26-24.

Terzo set

Conegliano riprende il ritmo, mentre Pinerolo avverte la stanchezza e si trova sotto 6-9. Il divario sale inesorabilmente sino al 14-25, che racconta una fase di gioco a senso unico.

Quarto set

L’inizio del parziale ricalca l’andamento del set precedente, con Conegliano che scava il solco già nei primi punti, ma le ‘pinelle’ riescono ad avvicinarsi sul 17-18 con un ace di Storck, che Marchiaro schiera al posto di Németh. Ed è proprio lei a siglare il 20-20. Il sorpasso arriva su errore di Conegliano e subito dopo l’opposto svizzero regala due set point. Il primo lo annulla Haak, il secondo lo mette giù sempre Storck (25-23), che regala anche la qualificazione alle finali di Coppa Italia, perché matematicamente nelle prime otto a fine girone d’andata.

Quinto set

Dopo lo scivolone del quarto set, le campionesse d’Italia riprendono il comando delle operazioni. Ma un errore di Haak al servizio e due ace di Ungureanu riportano la parità: 7-7. Akrari su palla vagante a rete marca il sorpasso (11-10). Le venete, però, non ci stanno, riprendono il comando e chiudono con il punto del 13-15 di Gennari.