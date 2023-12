I Balanesku Quartet in concerto al Folkclub

Giovedì 21 dicembre alle ore 21.30 al FolkClub i Balanesku Quartet in concerto.

L'acutezza nello scorgere il simile nel diverso; la delicatezza, la lucidità e la poesia con cui, unendo tasselli di musica e tradizione, è capace di trasporre in musica la storia di un popolo e di coinvolgere il pubblico in un vero e proprio viaggio che dalle feste paesane dell'Est conduce al cospetto dei robot e delle luci dell'Occidente… queste sono le mirabili abilità che fanno di Alexander Bălănescu uno dei maestri assoluti della musica popolare contemporanea. Compositore prolifico e tra i violinisti più visionari ed emozionanti del nostro tempo, Bălănescu rigetta le divisioni tra i diversi ambiti musicali e la sua levatura lo porta a collaborare con Michael Nyman, Gavin Bryars, David Byrne, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Jack De Johnette, Ornette Coleman, John Surman, ad apparire come guest in “Big Bang Theory” di Carla Bley, come in album di Goldfrapp, Gianna Nanini, Malika, To Rococo Rot, Stateless, Spiritualized, Rabih Abou Khalil, The Pet Shop Boys, Depeche Mode, Kate Bush e Grace Jones. Il Balanescu Quartet nasce nel 1987 in Romania dall’idea del virtuoso Bălănescu. La formazione ricrea il classico quartetto d’archi, ma con un’idea originale: adattare la forma tradizionale della formazione ad un repertorio il più possibile ampio e variegato. L’obiettivo ultimo del Balanescu Quartet è quello di avvicinare la musica classica alla contemporaneità, sia a livello musicale che di pubblico. Eclettismo è la parola chiave: il quartetto si esibisce in arrangiamenti di brani di artisti già noti ma molto lontani dallo stile della musica da camera. Il loro repertorio spazia dalla musica pop elettronica dei Depeche Mode, dei Kraftwerk (celeberrime le trasposizioni del Quartet dei brani “The Robots", "The Model", "Autobahn", "Computer Love" e "Pocket Calculator") o degli Yellow Magic Orchestra, alle riletture di artisti più di nicchia come Michael Nyman, i Pet Shop Boys, John Lurie o Kate Bush.

