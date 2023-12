Bowling, molta Torino protagonista nella messe di medaglie azzurre ai Mondiali Seniores a Calì

Dal 6 al 14 di dicembre si sono svolti i Campionati del Mondo Seniores di Bowling a Calì, in Colombia. Grande prestazione della Nazionale Italiana: per la prima volta in assoluto la Nazionale femminile è riuscita a portare a casa delle medaglie Mondiali.

Il capitano della squadra femminile Alessandra Morra ha aperto le danze con una meravigliosa medaglia di bronzo nel singolo. Nel doppio tutte e quattro le atlete hanno portato a casa una medaglia: argento per Alessandra Morra (ASD Amici del King di Torino) e Paola Barison (ASD 2001 di Mirandola), bronzo per Helga Di Benedetto (ASD Crackerjack di Palermo) e Monica Dipaolantonio (ASD Le Privè di Roma).

Le quattro ragazze terribili con testa e determinazione sono riuscite a portare a casa anche una medaglia di bronzo nella prova a squadra. Anche la Nazionale maschile è riuscita a salire sul podio conquistare una bellissima medaglia di bronzo nella prova di squadra con Marco Reviglio e Alessandro Delcarmine (ASD Cobra Milano), Maurizio Celli (ASD Galeone Bologna) e Federico Rossi (ASD Perle Nere di San Romano).