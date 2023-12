Olimpiadi, Salvini gela le speranze di Cesana: "Cortina rimane la prima soluzione anche per il bob"

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine del via dei lavori del tunnel di base della Tav, da Chiomonte lancia anche uno sguardo verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, gelando di fatto le speranze di Cesana.

"Le Olimpiadi si chiamano Milano-Cortina"

"Cortina o Cesana per il bob? Dove è sicuro che si possa fare, dove c'è meno spesa e meno impatto ambientale. I Giochi si chiamano Milano-Cortina e per rispettare il dossier olimpico ho chiesto di verificare con i costi previsti, nei tempi previsti, la possibilità di fare la pista di bob a Cortina, poi discuteremo e capiremo dove e perché si sono persi tanti mesi inutilmente", le parole di Salvini che di fatto congeda, anche se in modo elegante, l'ipotesi legata alla Valle di Susa.

"Piemonte ottimo piano B, in emergenza"

"Ringrazio il Piemonte per la disponibilità data a dare una mano, mettendo in pista l'ipotesi Cesana, ci fossero problemi di altra natura, meglio sempre avere un piano B pronto, una uscita di sicurezza", ha concluso il ministro. "Ma l'obiettivo primario è quello di tenere tutti gli eventi tra Milano e Cortina".